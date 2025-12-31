ICONSPORT_277137_0018 (1)

OL : Lyon offre 10ME pour un milieu explosif

OL31 déc. , 12:40
parNathan Hanini
Malgré des finances réduites, l’Olympique Lyonnais cherche à se renforcer cet hiver. Le club rhodanien veut étoffer l’effectif de Paulo Fonseca pour la deuxième partie de saison. Et l’OL n’a pas oublié la piste Sebastian Szymanski.
L’Olympique Lyonnais a déjà réalisé un beau coup cet hiver avec la venue de Endrick. Le numéro neuf du Real Madrid va venir renforcer le secteur offensif de Paulo Fonseca pour la deuxième partie de saison. Mais le septuple champion de France cherche à nouveau une recrue supplémentaire au milieu de terrain. Le club rhodanien souhaite donc réactiver une piste de l’été. Selon la presse turque l’OL n’a pas oublié Sebastian Szymanski. Le Polonais évolue du côté de Fenerbahçe. Cantonné au banc en ce début de saison, le milieu de 26 ans cherche donc à se relancer.

Sebastian Szymanski veut partir, Fenerbahçe en demande beaucoup

Auteur d’un exercice 2023/2024 flamboyant (13 buts et 19 passes décisives en 55 matchs toutes compétitions confondues), Sebastian Szymanski a réalisé une saison 2024/2025 solide avec sept buts et neuf passes décisives. Mais depuis le départ de José Mourinho, l’international polonais (50 sélections) ne voit plus le onze de départ. Sa dernière titularisation en championnat remonte au 5 octobre. De son côté, l'Olympique Lyonnais était déjà venu aux renseignements cet été. Mais Fenerbahçe se montre assez gourmand avec son joueur en fin de contrat en 2027. Selon Fotomac, Sebastian Szymanski souhaite quitter le club pour retrouver du temps de jeu.
L’OL s’est donc positionné et serait prêt à offrir dix millions d’euros, toujours selon la presse turque. De son côté, le deuxième de Süper Lig en demande 13 millions et ne souhaite pas descendre en dessous. Des montants qui semblent démesurés aux vues de la situation financière de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien pourrait être contraint de trouver une alternative moins coûteuse pour ce mercato hivernal. 

Derniers commentaires

OM : Accord de principe entre Abdelli et Marseille

Non merci.... C'est un second couteau de l'équipe d'Algérie... Qu'est-ce qu'on va aller se faire chier avec lui..? Laisse le partir à Lyon zzzzzzz

L'OL annonce le décés d'un membre du staff

Le gauchisme est une maladie mentale.

L'OL annonce le décés d'un membre du staff

RIP

L'OL annonce le décés d'un membre du staff

RIP

L'OL annonce le décés d'un membre du staff

Vu les sondages, chuis pas certain que ça soit déterminant mon grand. Mais faut être juste con pour sortir ce que t'as dit. Bardot t'aimes ou pas, mais ce fût une icône mondiale. Les journaux de l'autre bout du monde ont écrit sur elle suite à sa disparition... Quand Hollande Faure Tondelier dHassan, Delogu Mélanchon et qui tu veux encore c'est cadeau, claquera, ils seront dans l'oubli abyssal de tout ces journaux. Elle est là la différence entre qqun qui a été une lumière pour le monde, et t'es cafards gauchistes qui auront au maximum 5 lignes dans les livres d'histoire dans 30 ans.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

