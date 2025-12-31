OL : Lyon offre 10ME pour un milieu explosif

Malgré des finances réduites, l’Olympique Lyonnais cherche à se renforcer cet hiver. Le club rhodanien veut étoffer l’effectif de Paulo Fonseca pour la deuxième partie de saison. Et l’OL n’a pas oublié la piste Sebastian Szymanski.

L’Olympique Lyonnais a déjà réalisé un beau coup cet hiver avec la venue de Endrick. Le numéro neuf du Real Madrid va venir renforcer le secteur offensif de Paulo Fonseca pour la deuxième partie de saison. Mais le septuple champion de France cherche à nouveau une recrue supplémentaire au milieu de terrain. Le club rhodanien souhaite donc réactiver une piste de l’été. Selon la presse turque l’OL n’a pas oublié Sebastian Szymanski . Le Polonais évolue du côté de Fenerbahçe. Cantonné au banc en ce début de saison, le milieu de 26 ans cherche donc à se relancer.

Sebastian Szymanski veut partir, Fenerbahçe en demande beaucoup

Auteur d’un exercice 2023/2024 flamboyant (13 buts et 19 passes décisives en 55 matchs toutes compétitions confondues), Sebastian Szymanski a réalisé une saison 2024/2025 solide avec sept buts et neuf passes décisives. Mais depuis le départ de José Mourinho, l’international polonais (50 sélections) ne voit plus le onze de départ. Sa dernière titularisation en championnat remonte au 5 octobre. De son côté, l'Olympique Lyonnais était déjà venu aux renseignements cet été. Mais Fenerbahçe se montre assez gourmand avec son joueur en fin de contrat en 2027. Selon Fotomac, Sebastian Szymanski souhaite quitter le club pour retrouver du temps de jeu.