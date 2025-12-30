OL : Une star polonaise à Lyon pour un prix bluffant ?

Intéressé par Sebastian Szymanski cet été, l’OL suit toujours la situation de l’international polonais de Fenerbahçe de près. La presse turque est d’ailleurs certaine que Lyon est en pole pour accueillir le joueur de 26 ans.

L’Olympique Lyonnais a lancé son recrutement hivernal de belle manière avec la signature d’Endrick, prêté pour six mois sans option d’achat. Les Gones espèrent maintenant continuer à se renforcer dans plusieurs lignes. Un milieu offensif est notamment souhaité par Paulo Fonseca, qui aimerait disposer de plus de choix dans ce secteur de jeu alors qu’il est actuellement privé de Malick Fofana et d’Ernest Nuamah. Suivi par l’OL l’été dernier, Sebastian Szymanski fait toujours partie des cibles de l’état-major rhodanien selon la presse turque.

Szymanski à l'OL... à une condition

Le média Super Haber va plus loin en affirmant que Lyon est « le club le plus intéressé » par le meneur de jeu polonais de 26 ans. En manque de temps de jeu à Fenerbahçe depuis le départ de José Mourinho, Sebastian Szymanski souhaite quitter le club dans lequel il évolue depuis 2023 et sa signature en provenance du Dinamo Moscou pour 10 millions d’euros. Très intéressé par la perspective de jouer le haut de tableau en Ligue 1 ainsi que l’Europa League lors de la seconde partie de saison, l’international polonais (50 sélections) est enclin à l’idée de signer dans la capitale des Gaules.

Un premier point positif pour l’OL, qui va maintenant devoir négocier avec Fenerbahçe pour faire entrer ce deal dans ses possibilités financières du moment. Super Haber est d’ailleurs très catégorique sur ce point, indiquant que Lyon ne fera une offre que « si une opportunité se présente à un prix convenable ». Autrement dit, pas question pour Matthieu Louis-Jean et Michele Kang de faire sauter la banque en proposant 12 millions d’euros pour Sebastian Szymanski, soit le prix de sa valeur actuelle selon le site spécialisé Transfermarkt. Lyon espère qu’il sera possible de faire baisser le prix du joueur puisque Fenerbahçe ne l’utilise quasiment plus et souhaitera sans doute le vendre avant la fin de son contrat en juin 2027.