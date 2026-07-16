La compo probable des Bleus contre l’Angleterre

Didier Deschamps va forcément opérer de nombreux changements pour le match face à l’Angleterre, qui permettra de savoir qui occupera la troisième place de la Coupe du monde.

Dans chaque ligne, quelques cadres garderont le contact avec l’équipe qui a atteint le dernier carré, mais ce sont sept changements qui seront effectués par rapport au dernier 11 de départ selon les informations de BeIN Sports. Seuls Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Mike Maignan et Bradley Barcola débuteront la rencontre selon la chaine sportive, qui souligne que l’attaque ne sera pas révolutionnée pour l’occasion.

Le onze de départ probable de la France contre l’Angleterre :

Maignan - Gusto, Konaté, Lacroix, L. Hernandez - Koné, Kanté - Dembélé, Cherki, Barcola - Mbappé