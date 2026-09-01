Annoncé à l’OL, Fofana signe à Séville

Sur le point de s’engager en prêt à l’Olympique Lyonnais, Youssouf Fofana n’a jamais eu le feu vert du club rhodanien, qui attendait le départ de Nicolas Tagliafico pour cela. Résultat, son recrutement est tombé à l’eau alors que Lyon avait trouvé un accord avec le Milan AC pour un prêt avec option d’achat comprenant un partage du salaire à 50/50. En fin de soirée, le club italien a trouvé un nouveau preneur, et Fofana a signé au FC Séville sous la forme d’un prêt sec sans option d’achat, et prise en charge partielle du salaire par les Espagnols.