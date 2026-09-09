Thibaut Courtois fait un break avec la Belgique

Thibaut Courtois ne disputera pas les matchs de Ligue des Nations contre la France, l’Italie et la Turquie en septembre et en octobre. Le gardien belge du Real Madrid fait une pause avec la sélection.

Dans des propos rapportés par le média belge Nieuwsblad, Thibaut Courtois affirme qu’il ne disputera pas les quatre prochains matchs de la Belgique lors de la prochaine trêve internationale. Le gardien du Real Madrid, visiblement essoré physiquement et mentalement, a besoin d’un véritable break et en a informé le nouveau sélectionneur Mark Van Bommel, qui a succédé à Rudi Garcia sur le banc des Diables Rouges.

« Après un échange avec le sélectionneur, j’ai décidé de ne pas jouer la Nations League, à moins que le sélectionneur ne soit confronté à des problèmes de blessures. Cela signifie que je ne jouerais pas lors d’un éventuel Final Four. Je serais à disposition pour les éliminations de l’Euro 2028 » a fait savoir le gardien du Real Madrid, avant de poursuivre. « Mark Van Bommel m’a répondu qu’il ne pouvait pas me garantir une place de titulaire par la suite si le gardien en Nations League le satisfait. Mais je me battrais pour ma place » a-t-il ajouté.

Autrement dit, Thibaut Courtois souhaite faire un break et ne redoute pas du tout de perdre son statut de numéro 1 dans les buts de la sélection belge à plus long terme. Une décision qui sera certainement controversée de la part de l’ancien gardien de Chelsea, qui a au moins le mérite d’assumer publiquement son choix.