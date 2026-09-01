Youssouf Fofana à l’OL, le transfert a échoué !

Youssouf Fofana ne devrait pas signer à l'OL cet été, malgré l'accord entre les deux clubs. La DNCG a mis son véto, devant le transfert de Malick Fofana toujours pas conclu dans le sens des départs.

Danger confirmé pour l’arrivée de Youssouf Fofana à l’Olympique Lyonnais. L’accord trouvé avec le Milan AC pour le prêt de l’international français est toujours de mise, mais selon les informations de Gianluca Di Marzio, le club rhodanien n’a pas tout finalisé à temps, faisant échouter ce transfert. Les dirigeants lyonnais étaient concentrés sur la sortie de Malick Fofana, très bien parti pour finir en Premier League dans quelques heures.

Mais le mercato ne se terminant pas à la même heure en France par rapport à l’Angleterre, l’OL a pris le risque de ne pas pouvoir enregistrer Youssouf Fofana dans le temps imparti. Un délai de latence est toujours possible, si Lyon a bien tout fait dans les règles pour pouvoir l’activer un peu après la fin officielle du mercato. Mais la presse italienne l'assure, ce prêt est bien tombé à l'eau, notamment en raison des limitations fixées par la DNCG.

De son côté, le Milan AC n'a pas reçu à 20h les certifications internationales de transfert, et estime donc que le transfert a échoué. Une situation qui a relancé l'intérêt de Besiktas pour le milieu de terrain.