Lens lâche 7 ME pour un énorme coup offensif

A la recherche d'un nouvel ailier gauche pour apporter de la concurrence à Abdallah Sima, le RC Lens est sur le point de boucler le transfert de Junior Kadile, qui sort d'une deuxième partie de saison dernière de très haute facture au Servette FC.

A une poignée de jours de la clôture définitive du mercato estival, le RC Lens s'est activé pour boucler un dernier dossier. La direction sportive Sang et Or voulait assurer à son nouvel entraineur, Dino Toppmöller, un effectif complet, avec chaque poste doublé. D'autant qu'avec la phase de championnat de la Ligue des champions qui approche à grandes enjambées, il valait mieux que le technicien artésien ait de quoi faire.

En substance, l'un des deux derniers postes qui nécessitait justement un recrutement était celui d'ailier gauche. Et les supporters lensois n'auront pas besoin d'attendre le gong pour connaître l'identité de cette recrue, puisque L'Equipe vient d'annoncer l'arrivée prochaine de Junior Kadile (23 ans).

Lens sort le grand jeu !

Comme l'indiquent nos confrères juste avant le coup d'envoi du match face à Strasbourg à la Meinau, le RC Lens a doublé toute la concurrence sur le dossier de celui qui a réalisé une deuxième demi-saison dernière complètement dingue sur le plan statistique, avec 6 buts et 10 passes décisives en 13 apparitions avec le maillot du Servette FC. Hull City tenait la corde et avait formulé une offre importante, mais les Sang et Or ont déboulé avec une offre de prêt payant d'un montant de 1 millions d'euros, avec une option d'achat obligatoire de 6 millions d'euros.

Si initialement, son club réclamait 10 millions d'euros pour le laisser partir, la direction lensoise a réussi à faire baisser la note afin de rester dans les clous de sa nouvelle politique de recrutement, laquelle induit des recrutements inférieurs à 8 millions d'euros pour ne pas tomber dans l'excès. Pour Lens, c'est l'assurance du recrutement d'un joueur explosif, au profil qui rappelle sans aucun doute celui d'Allan Saint-Maximin dans ses plus belles heures. Le journal français ajoute que Junior Kadile va signer un contrat de 5 ans.