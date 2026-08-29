Lens lâche 7 ME pour un énorme coup offensif

Lens lâche 7 ME pour un énorme coup offensif

Lens29 août , 16:30
parQuentin Mallet
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A la recherche d'un nouvel ailier gauche pour apporter de la concurrence à Abdallah Sima, le RC Lens est sur le point de boucler le transfert de Junior Kadile, qui sort d'une deuxième partie de saison dernière de très haute facture au Servette FC.
A une poignée de jours de la clôture définitive du mercato estival, le RC Lens s'est activé pour boucler un dernier dossier. La direction sportive Sang et Or voulait assurer à son nouvel entraineur, Dino Toppmöller, un effectif complet, avec chaque poste doublé. D'autant qu'avec la phase de championnat de la Ligue des champions qui approche à grandes enjambées, il valait mieux que le technicien artésien ait de quoi faire.
En substance, l'un des deux derniers postes qui nécessitait justement un recrutement était celui d'ailier gauche. Et les supporters lensois n'auront pas besoin d'attendre le gong pour connaître l'identité de cette recrue, puisque L'Equipe vient d'annoncer l'arrivée prochaine de Junior Kadile (23 ans).

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Lens sort le grand jeu !

Comme l'indiquent nos confrères juste avant le coup d'envoi du match face à Strasbourg à la Meinau, le RC Lens a doublé toute la concurrence sur le dossier de celui qui a réalisé une deuxième demi-saison dernière complètement dingue sur le plan statistique, avec 6 buts et 10 passes décisives en 13 apparitions avec le maillot du Servette FC. Hull City tenait la corde et avait formulé une offre importante, mais les Sang et Or ont déboulé avec une offre de prêt payant d'un montant de 1 millions d'euros, avec une option d'achat obligatoire de 6 millions d'euros.
Si initialement, son club réclamait 10 millions d'euros pour le laisser partir, la direction lensoise a réussi à faire baisser la note afin de rester dans les clous de sa nouvelle politique de recrutement, laquelle induit des recrutements inférieurs à 8 millions d'euros pour ne pas tomber dans l'excès. Pour Lens, c'est l'assurance du recrutement d'un joueur explosif, au profil qui rappelle sans aucun doute celui d'Allan Saint-Maximin dans ses plus belles heures. Le journal français ajoute que Junior Kadile va signer un contrat de 5 ans.
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Chiale le minot ! Ça sera jamais la fin pour nous. On va te hanter, vous roulez dessus encore et encore et encore pendant des décennies. Vous êtes nos petites salvpes ma pupuce 😘

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Et si vous gagnez contre Monaco...marseille va dire on joue le titre !!!😂😂🤣 chaque année c est pareil et debut novembre ... plouf plouf ....et pour finir a 20 points du grand PSG

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Bah 2 C1. 2 supercoupe. 1 coupe intercontinental. 2 championnats. Etc etc et les mecs le trouve arrogant dans son management qui a fait ses preuves. Qu'ils la ferment ! Il est pas dans la calinotherapie. Il fait ce que personne n'ose faire et il a raison ! Et il faudrait que tous les entraîneurs s'en inspire au lieu de protéger certains.

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