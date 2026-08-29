L'OM bloque Paixao, Sunderland fait une offre à l'OL

Il avait Nice à qui il a fait un coup de prostituee. Qu'il chiale en silence
Tellement con... que tu y réagis. Mdr La vérité te dérange... comme chez tes potes. ^^
C'est bien ça le problème... tu t aperçois même pas de ce que tu dis tellement tu es con
Le probleme pour nous n'est pas son niveau mais son salaire
Encore une fois petit titi... je ne fais pas de prédictions Par contre... on voit bien que rien n'a changé en Ligue1. Les arbitres sont rémunérés par le Qatar.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|4
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|4
|3
|1
|1
|0
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|5
|2
|3
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|1
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|3
|1
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|1
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|1
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|0
|1
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|1
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|1
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|2
|-2
|0
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|0
|0
|1
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|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
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🚨EXCL: 🔴🔵🇧🇪 #Ligue1 | ❗️Sunderland s’est positionné ces dernières heures sur Malick Fofana, l’ailier de l’OL. 👀 Le club anglais explore cette piste alors que les discussions avec l’OM pour Igor Paixão avancent lentement. ➡️ Hull City a proposé verbalement 35M€, l'AS Roma