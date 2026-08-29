L'OM bloque Paixao, Sunderland fait une offre à l'OL

A la recherche d’un ailier gauche d’ici la fin du mercato, Sunderland négocie avec l’OM pour Igor Paixao. Mais le club phocéen bloque son attaquant, raison qui pousse les Black Cats à s’activer sur Malick Fofana.

Les derniers jours du mercato seront très animés pour l’OM et l’OL, qui doivent vendre pour renflouer leurs caisses et alléger leur masse salariale. Du côté de Marseille, les supporters et la direction sportive prient pour qu’Igor Paixao, jugé indispensable par Bruno Genesio, reste au club. L’Olympique de Marseille est en discussions depuis plusieurs jours avec Sunderland, qui souhaite recruter l’ancien ailier de Leeds United. Grégory Lorenzi tient bon d’autant qu’en parallèle, il négocie les départs de Quinten Timber et de Leonardo Balerdi.

Deux départs qui donneraient de l’air à l’OM et qui pourraient permettre aux Phocéens de garder Paixao. Face à ce blocage important, Sunderland a pris la décision d’activer une autre piste en Ligue 1 selon Foot Mercato. Le média spécialisé rapporte ce samedi que les Black Cats se sont positionnés au cours des dernières heures sur le dossier de Malick Fofana. Depuis l’élimination de l’OL en barrage de Ligue des Champions face à Fenerbahçe mercredi soir, le départ de l’ailier belge semble indispensable sur le plan financier. Valorisé à plus de 30 millions d’euros, Malick Fofana fait l’objet de nombreux intérêts marqués à travers l’Europe.

Sunderland s'attaque à l'OL pour Fofana

La source précise que Hull City a déjà offert verbalement 35 millions d’euros à l’OL tandis que l’AS Roma a un accord contractuel totalement ficelé avec le joueur et son entourage. Reste maintenant à voir si Sunderland, qui avait proposé 30 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus à Marseille pour Igor Paixao, souhaitera se positionner en lâchant une somme similaire afin de recruter Malick Fofana. Cela pourrait vite en prendre le chemin puisque du côté marseillais, une vraie volonté de conserver l’attaquant brésilien existe.