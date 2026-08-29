L'OL déjoue un transfert acté de Nice

L'OGC Nice était sur le point de boucler le recrutement de Mohamed Amoura en provenance du VfL Wolfsbourg, mais l'Olympique Lyonnais est en train de pousser en coulisses pour le convaincre de s'engager avec les Gones à la place.

Les joies du mercato sont aussi et surtout là où on ne les attend pas. Dans un milieu où tout se sait à l'avance, les supporters de l' OGC Nice se réjouissaient particulièrement du recrutement à venir de Mohamed Amoura. Ces dernières heures, le dossier s'était drastiquement accéléré, au point où on pouvait avancer que l'international algérien allait devenir un joueur des Aiglons avant la fin du mercato sous la forme d'un prêt. Mais de récentes nouvelles pourraient bien contrecarrer les espoirs niçois.

L'OL s'attaque aussi à Mohamed Amoura

Comme l'indique Nabil Djellit, l'Olympique Lyonnais s'est très récemment immiscé dans le dossier Mohamed Amoura. Alors que l'attaquant de pointe du VfL Wolfsbourg avait déjà donné son accord au Gym, la cellule de recrutement lyonnaise tente, en coulisses, de faire capoter le deal en essayant de le convaincre de venir à Lyon plutôt qu'à Nice.

Le journaliste et consultant sur La Chaîne L'Equipe rappelle qu'Amoura est pour le moment attendu sur la Côte d'Azur dans les prochaines vingt-quatre heures. L'intérêt des Gones est plutôt cohérent, étant donné que Paulo Fonseca a besoin d'un deuxième avant-centre pour compléter son effectif et permettre une certaine rotation avec Lois Openda.