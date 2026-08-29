L'OL déjoue un transfert acté de Nice

Il y a des patous et des chèvres comme ça , ils arrivent toujours à faire croire qu’ils sont bons , l’aveuglement de certains est vraiment incompréhensible … 😵💫😵💫🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
T'as pas honte d'avoir un avatar pareil..... Mon pauvre...
L'OM a juste vendu pour 90M cet été apres les 70M de l'année dernière...
Arrêtez de raconter n'importe quoi : la situation n'a rien de périlleuse avec la DNCG : on n'est pas interdit de recrutement C'est McCourt qui bloque toutes les dépenses pour revendre le club
Des ânes
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|3
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|0
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|4
|3
|2
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|6
|4
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|0
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|2
|5
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|0
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|0
|1
|2
|5
|-3
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Info : alors qu'il est d'accord avec Nice, Mohamed Amoura est sollicité par un autre club de L1. Lyon pousse fort pour convaincre l'international algérien... Pour rappel, le joueur est attendu dans 24 h dans le sud de la France. #Mercato