L’OL éjecte enfin Caleta-Car, c’est bouclé à 100%

L’OL éjecte enfin Caleta-Car, c’est bouclé à 100%

OL29 août , 14:00
parCorentin Facy
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De retour cet été après un prêt d’une saison à la Real Sociedad, Duje Caleta-Car n’entre pas dans les plans de Paulo Fonseca. Le défenseur croate va quitter l’OL dans les ultimes jours du mercato. Il va rejoindre l’Italie.
Auteur d’une saison intéressante en Espagne l’an passé avec 32 matchs disputés sous les couleurs de la Real Sociedad, Duje Caleta-Car n’a finalement pas été conservé par le club basque à l’issue de son prêt. Une déception pour l’international croate de 29 ans, de retour à l’Olympique Lyonnais, où Paulo Fonseca lui a rapidement fait savoir qu’il ne comptait pas sur lui. Pour le club rhodanien, économiser l’imposant salaire de Caleta-Car était essentiel et son départ était donc une priorité depuis plusieurs semaines.
Il va se concrétiser à seulement trois jours de la fin du mercato. Selon les informations de Matteo Moretto, confirmées par Fabrizio Romano et Foot Mercato, Duje Caleta-Car va s’engager en faveur de Sassuolo. Il s’agit d’un transfert définitif pour le Croate, qui n’avait de toute façon plus qu’une année de contrat à l’OL, club qu’il a rejoint en août 2023 en provenance de Southampton pour 5 millions d’euros.

Caleta-Car va signer à Sassuolo

On ignore pour l’instant le prix du transfert mais à n’en pas douter, l’Olympique Lyonnais ne se sera pas montré trop gourmand pour un élément indésirable à qui il ne restait plus qu’une année de contrat. Ce départ constitue en tout cas une bonne nouvelle pour les Gones, dans l’obligation de vendre des joueurs pour renflouer ses caisses et réduire sa masse salariale après l’élimination en barrage de Ligue des Champions face aux Turcs de Fenerbahçe mercredi soir au Groupama Stadium (1-2).
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Il avait Nice à qui il a fait un coup de prostituee. Qu'il chiale en silence

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Tellement con... que tu y réagis. Mdr La vérité te dérange... comme chez tes potes. ^^

LOSC - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

C'est bien ça le problème... tu t aperçois même pas de ce que tu dis tellement tu es con

L’OL éjecte enfin Caleta-Car, c’est bouclé à 100%

Le probleme pour nous n'est pas son niveau mais son salaire

LOSC - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Encore une fois petit titi... je ne fais pas de prédictions Par contre... on voit bien que rien n'a changé en Ligue1. Les arbitres sont rémunérés par le Qatar.

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