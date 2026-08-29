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Pierre Sage s'attaque au Paris FC

Paris FC29 août , 17:40
parQuentin Mallet
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Dans le besoin de renforcer son secteur défensif après avoir très mal entamé sa saison en Premier League, Crystal Palace et Pierre Sage ont pris des renseignements auprès du Paris FC pour Moustapha Mbow.
En quittant le confort d'une saison remarquable réalisée à Lens pour s'engager à Crystal Palace, Pierre Sage savait sans aucun doute qu'il rencontrerait des difficultés supplémentaires en Premier League. Et le début de ce nouvel exercice ne fait visiblement aucun cadeau aux Eagles. Deux défaites en autant de rencontres, une face à Everton (2-0), puis une autre écrasante face à Manchester City (1-4). Le constat est donc très clair, aussi bien pour le technicien français que pour sa direction : il faut des renforts en défense.
Selon les informations de L'Equipe, Crystal Palace s'est récemment renseigné auprès du Paris FC pour Moustapha Mbow. Le grand défenseur central sénégalais (1m92), arrivé du Stade de Reims en 2023 contre 500 000 euros, sort d'une saison très remarquée et a vu sa valeur marchande exploser sur Transfermarkt (9 ME aujourd'hui). Sous contrat pendant encore 2 ans avec le club de la capitale, Mbow rêve de jouer en Premier League au cours de sa carrière et voit logiquement d'un bon oeil une telle convoitise. Sauf que le PFC, de son côté, n'a pas du tout l'intention de le laisser partir. Marco Neppe, le directeur sportif francilien, a confirmé qu'il était intransférable. En parallèle, la piste Ruben Kluivert (OL) est de plus en plus chaude.
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