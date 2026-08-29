Strasbourg-Lens : Les compos (17h15 sur Ligue1+)

Strasbourg-Lens : Les compos (17h15 sur Ligue1+)

Ligue 129 août , 16:23
parCorentin Facy
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2e journée de Ligue 2
Stade de la Meinau
Strasbourg : Jörgensen, Hogsberg, Omobamidele, Mitchell, Antwi, Diop, Sousa, Reyna, Nanasi, Yassine, Ortega
Lens : Risser, Nawrocki, Ganiou, Sagnan, Skoras, Cuisance, Titraoui, Udol, Thauvin, Ivanovic, Sima
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… groupe convoqué par Paulo Fonseca pour la réception du Havre ce mardi … Ah ouais, quand même … 😵‍💫🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Ferme la le sosie de Abdennour en mode fat !

PSG : Luis Enrique est « arrogant », Acherchour se fâche

Chiale le minot ! Ça sera jamais la fin pour nous. On va te hanter, vous roulez dessus encore et encore et encore pendant des décennies. Vous êtes nos petites salvpes ma pupuce 😘

PSG : Luis Enrique est « arrogant », Acherchour se fâche

Et si vous gagnez contre Monaco...marseille va dire on joue le titre !!!😂😂🤣 chaque année c est pareil et debut novembre ... plouf plouf ....et pour finir a 20 points du grand PSG

PSG : Luis Enrique est « arrogant », Acherchour se fâche

Bah 2 C1. 2 supercoupe. 1 coupe intercontinental. 2 championnats. Etc etc et les mecs le trouve arrogant dans son management qui a fait ses preuves. Qu'ils la ferment ! Il est pas dans la calinotherapie. Il fait ce que personne n'ose faire et il a raison ! Et il faudrait que tous les entraîneurs s'en inspire au lieu de protéger certains.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
2Olympique Marseille logo
O. Marseille
31100404
3Lens logo
Lens
31100523
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
31100202
5Monaco logo
Monaco
31100101
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
7Brest logo
Brest
11010220
8Rennes logo
Rennes
11010220
9Le Mans logo
Le Mans
11010220
10Lorient logo
Lorient
11010000
11Nice logo
Nice
11010000
12Paris logo
Paris
11010000
13Troyes logo
Troyes
11010000
14Le Havre logo
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0100101-1
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Angers SCO
0100102-2
16Toulouse logo
Toulouse
0100102-2
17Auxerre logo
Auxerre
0100125-3
18Strasbourg logo
Strasbourg
0100104-4

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