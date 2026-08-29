Strasbourg-Lens : Les compos (17h15 sur Ligue1+)

PSG : Luis Enrique est « arrogant », Acherchour se fâche

Bah 2 C1. 2 supercoupe. 1 coupe intercontinental. 2 championnats. Etc etc et les mecs le trouve arrogant dans son management qui a fait ses preuves. Qu'ils la ferment ! Il est pas dans la calinotherapie. Il fait ce que personne n'ose faire et il a raison ! Et il faudrait que tous les entraîneurs s'en inspire au lieu de protéger certains.