L’OM trouve sa première recrue en D2 espagnole

L’OM trouve sa première recrue en D2 espagnole

OM29 août , 17:20
parCorentin Facy
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Grégory Lorenzi continue son travail de scouting, au cas où l’OM aurait l’autorisation d’enregistrer de nouvelles recrues d’ici mardi soir. Le directeur sportif marseillais a coché le nom de Daijiro Chirino.
A trois jours de la fin du mercato estival, l’Olympique de Marseille n’a toujours pas enregistré la moindre recrue. Interrogé à ce sujet à l’issue du tirage au sort de l’Europa League jeudi, Grégory Lorenzi a confié que le club olympien devait encore vendre plusieurs joueurs pour en recruter au moins un. La preuve que la situation est toujours périlleuse vis-à-vis de la DNCG pour l’OM. Néanmoins, la cellule de recrutement marseillaise continue de travailler pour détecter de potentielles recrues.
Selon les informations de Matteo Moretto, un latéral droit néerlandais évoluant en deuxième division espagnole a notamment tapé dans l’oeil de l’Olympique de Marseille : Daijiro Chirino. A 24 ans, le latéral d’Almeria représente une vraie opportunité à moindre coup pour la direction olympienne, qui aimerait le faire venir pour concurrencer Timothy Weah, ou permettre à Bruno Genesio d’utiliser l’Américain en tant qu’ailier. Le journaliste précise que deux clubs de Série A et de Liga sont également sur le dossier.

L'OM cible Daijiro Chirino

Quant à l’OM, sans surprise, Matteo Moretto explique sur X que les Olympiens ont besoin « d’une vente supplémentaire », après celle de Leonardo Balerdi à l’AS Roma, pour finaliser l’affaire. Reste maintenant à voir si Grégory Lorenzi et Stéphane Richard atteindront leurs objectifs vis-à-vis de la DNCG afin de pouvoir faire venir Daijiro Chirino. Bruno Genesio espère simplement que deux joueurs jugés indispensables ne seront pas vendus d’ici la fin du mois d’août : Igor Paixao ainsi qu’Amine Gouiri, jugés trop difficiles à remplacer au vu des finances olympiennes.
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Et si vous gagnez contre Monaco...marseille va dire on joue le titre !!!😂😂🤣 chaque année c est pareil et debut novembre ... plouf plouf ....et pour finir a 20 points du grand PSG

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