PSG : Luis Enrique est « arrogant », Acherchour se fâche
Luis Enrique

PSG : Luis Enrique est « arrogant », Acherchour se fâche

PSG29 août , 16:00
parClaude Dautel
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L'entraîneur du PSG a encore aligné une équipe originale face à Lille et le but égalisateur de Marquinhos a évité que les choix de Luis Enrique soient contestés brutalement.
Le capitaine du Paris Saint-Germain a permis à son équipe de prendre un point face au LOSC, et donc à faire parler d'autres choses que des décisions de son coach, comme par exemple faire débuter Lucas Digne sur le banc, ou ne pas titulariser Khvicha Kvaratskhelia au coup d'envoi. On le sait, Luis Enrique n'est pas réellement le genre d'homme à justifier ses choix, les deux victoires en Ligue des champions ayant démontré que le technicien espagnol n'avait pas réellement besoin des conseils des journalistes et des consultants pour mener le PSG à la victoire. Cependant, au lendemain du nul à Lille, Walid Acherchour s'interroge quand même sur la manière dont Luis Enrique gère ses troupes, estimant même qu'il y avait un peu « d'arrogance » dans tout cela.

Luis Enrique déjà critiqué

Au micro de RMC, le membre de l'After Foot a justifié ses reproches à destination de Luis Enrique. « Je pense que Luis Enrique n'a pas du tout aimé le match de Digne contre Lens, et qu'il a envoyé un message : « Si tu n'es pas à ton niveau, je vais même mettre des joueurs qui ne sont pas défenseurs ». Sauf que Luis Enrique pousse ça à l'extrême en risquant de handicaper son équipe, juste pour envoyer ses messages forts. Le problème, c'est que lorsque tu vois l'entrée de Lucas Digne, tu ne peux pas dire qu'il a répondu à l'attente et à l'exigence de son coach, surtout sur l'action avec Bakwa. Beraldo au milieu de terrain, il a été bon en fin de saison dernière quand il était dans un fauteuil, mais dès qu'il y a du rythme, il est en grande difficulté. Pour Kvara, qu'il ne démarre pas après Rennes, cela ressemble à une sanction. Envoyer des piqûres de rappel à tous ses joueurs, à un moment il va falloir doser », prévient Walid Acherchour.

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De son côté, Luis Enrique a déjà répondu aux critiques en précisant qu'il savait que ses joueurs ne pouvaient pas être à 100% à cet instant de la saison et que si c'était le cas alors ce serait une erreur dans la préparation du Paris Saint-Germain. En attendant, le PSG aurait tout de même intérêt à gagner vendredi prochain contre Monaco, au Parc des Princes, pour éviter les débats.
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