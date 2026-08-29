Nantes : Beckham tourne déjà le dos à Kita

Au moment où Nantes est déjà en crise, avec trois défaites en trois matchs, l'espoir renaît chez les supporters nantais de voir Waldemar Kita vendre son club. Mais, ce ne sera pas à David Beckham.

L'idée de voir David et Victoria Beckham dans la loge présidentielle du stade de la Beaujoire avait été évoquée ces derniers jours par Ouest-France . Le quotidien régional avait en effet expliqué que le Spice Boy, déjà propriétaire de l'Inter Miami, réfléchissait à un rachat du FC Nantes, un de ses avocats ayant même déjà discuté avec les représentants du Collectif Nantais en avril 2024. Cependant, cette piste a déjà fait long feu et plusieurs sources, dont RMC, ont confirmé que David Beckham n'ira pas au bout dans cette possible reprise des Canaris, sans que l'on sache réellement pourquoi il a tourné le dos aux Kita. Mais, cela ne veut pas dire que lel FC Nantes ne sera pas racheté. Car Waldemar Kita a toujours des offres sérieuses sur son bureau.

Pas de Beckham à la Beaujoire

Il y a des marques d’intérêt, des contacts et des discussions aujourd’hui, comme par le passé, il n’existe actuellement rien de concret », a fait savoir une source proche de Waldemar Kita pour répondre à toutes ces rumeurs sur une vente imminente. Malgré le classement de Nantes, dernier de Ligue 2 avant de se déplacer à Guingamp, deux dossiers seraient encore en lice. Un qui impliquerait Nicolas Ouedec, l'ancien attaquant formé chez les Canaris, mais l'autre est actuellement en avance et il est mené par un fonds de pension britannique basé sur le trading dont l'identité n'a pas été révélée. Du côté de l'actuel propriétaire du FC Nantes, qui vient déjà de mettre la main à la poche pour virer Michel Der Zakarian et recruter Grégory Poirier, on réfute pour l'instant toute idée de vendre le club. «», a fait savoir une source proche de Waldemar Kita pour répondre à toutes ces rumeurs sur une vente imminente.

Les supporters nantais vont donc devoir encore patienter, en espérant surtout que Frédéric Guilbert et ses coéquipiers ramènent au moins un point du déplacement à Guingamp. Si ce n'est pas le cas, alors l'ambiance sera explosive le 7 septembre lors de la réception de l'AS Nancy-Lorraine à la Beaujoire, dont toutes les tribunes seront cette fois ouvertes au public.