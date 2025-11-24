ICONSPORT_275960_0045

L'OL encaisse 8ME avec le transfert définitif de Kumbedi

OL24 nov. , 11:00
parClaude Dautel
Titulaire samedi contre le Bayer Leverkusen, Saël Kumbedi n'est définitivement plus un joueur de l'OL. L'option d'achat du défenseur a été levée par le club allemand.
Prêté lors du dernier match estival à Wolfsburg, Saël Kumbedi a vu ce prêt se transformer en transfert définitif à la première minute du match contre le Bayer Leverkusen. En effet, au moment du coup d'envoi, le défenseur de 20 ans, formé au Havre, en était à son cinquième match comme titulaire, et automatiquement l'option d'achat a été levée. C'était en effet la clause prévue entre l'Olympique Lyonnais et Wolfsburg lorsque les deux clubs ont trouvé un accord le 28 août dernier avec, dans un premier temps, un prêt payant pour cette saison 2025-2026. Ce transfert va permettre au club de Michele Kang d'empocher un total de 8 millions d'euros, ce qui n'est pas à négliger au moment où l'OL se remet doucement des errances budgétaires de l'époque John Textor. De plus, Lyon va garder un pourcentage sur une éventuelle plus-value sur un possible futur transfert de Saël Kumbedi.

Kumbedi quitte l'OL après trois saisons

Le latéral droit était arrivé en 2022 à l'Olympique Lyonnais en provenance du Havre, son club formateur, contre 1 million d'euros. Saël Kumbedi a porté à 62 reprises le maillot de l'OL toutes compétitions confondues. Et nombreux sont les supporters de Lyon à regretter le départ du jeune latéral droit au moment où Ainsley Maitland-Niles commence à montrer des signes de fragilité. D'autant plus que Hans Hateboer, censé être la doublure d'AMN, est loin d'avoir montré qu'il était au niveau lors de ses rares apparitions depuis qu'il a été prêté, comme joker, par le Stade Rennais à l'Olympique Lyonnais. Mais lorsque le club rhodanien a laissé partir Saël Kumbedi vers le club de Bundesliga en fin de mercato, l'OL n'avait pas réellement d'autre choix financièrement. Avec ce transfert définitif, le passage de Kumbedi à Lyon est donc définitivement terminé.
