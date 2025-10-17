Hans Hateboer

Officiel : L’OL conclut le prêt du joker Hateboer

OL17 oct. , 18:54
parEric Bethsy
0
Comme pressenti, Hans Hateboer (31 ans) a bien signé en faveur de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a officialisé l’arrivée du défenseur polyvalent dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Rappelons que les écuries de Ligue 1 sont autorisées à recruter un joker évoluant en France malgré la fermeture du mercato. Chez les Gones, il s’agit donc du Néerlandais qui n’entrait pas dans les plans de l’entraîneur Habib Beye au Stade Rennais.

