L'OL « en danger réel », Romain Molina tremble

Les dernières révélations de l'agence Bloomberg et de L'Equipe sur la situation financières de l'OL font craindre le pire pour le club rhodanien. Romain Molina confirme que cette fois c'est très chaud pour Lyon.

John Textor a fait un cadeau empoisonné, et peut-être illégal, à l'Olympique Lyonnais, puisqu'i l avait emprunté 120 millions d'euros au nom de l'OL pour faire venir cinq joueurs, dont quatre ne sont jamais venus . La société d'affacturage qui a accepté le deal avec Lyon réclame désormais son dû et les intérêts qui vont avec, et forcément cela semble impossible pour Lyon de sortir une telle somme. Romain Molina, qui a souvent soutenu Michele Kang et les nouveaux dirigeants lyonnais, admet que l'été dernier il était plutôt confiant pour l'OL malgré les menaces de la DNCG.

Cette fois il a peur que les choses tournent très mal pour l'Olympique Lyonnais. Car il fait remarquer que cette fois, tout le monde va devoir faire face à ses responsabilités, y compris les dirigeants actuels qui savaient la gravité de la situation avant de tout de même investir au mercato.

L'OL pourrait perdre des points