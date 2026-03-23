L'OL « en danger réel », Romain Molina tremble

Non mais je veux bien toutes ces histoires de Ouin ouin, mais ca n'empêche qu'on reste a 1-1 et le match est relancé. On a le droit de gueuler. On peux pas se faire entuber sans rien dire en permanence.
Ca serait l'idéal les challenges. Genre 2 challenges par match et par entraineur. Le souci c'est que même après ca ils seraient encore capable de nous dire qu'il n'y a pas faute sur Endrick.
Tybalt .... A la louche si tu prends déjà 80 pour ceux que tu cites, ca sera le sommet
Il y en a beaucoup d'autre à vendre avant je pense à : Matt Turner Duje Caleta-Car,Ainsley Maitland-Niles, Hans Hateboer, Nicolas Tagliafico Mahamadou Diawara, Paul Akouokou ,Tanner Tessmann, Martín Satriano,Adam Karabec, Roman Yaremchuk, Rachid Ghezzal puis malheureusement peut être Tolisso et un des 2 ailiers (Malik ou Alfonso)
Il y aurait une solution très simple comme au basket, l'entraîneur de chaque équipe devrait avoir deux possibilités de visionnage de la VAR. Quand bien même il aurait eu vous me direz ça ne l'a pas empêché de visionner le tacle de boucher de Stessin sur Tolisso et de retirer son carton rouge.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
Loading