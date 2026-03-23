John Textor
John Textor peut faire couler l'OL

L'OL « en danger réel », Romain Molina tremble

OL23 mars , 11:30
parClaude Dautel
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Les dernières révélations de l'agence Bloomberg et de L'Equipe sur la situation financières de l'OL font craindre le pire pour le club rhodanien. Romain Molina confirme que cette fois c'est très chaud pour Lyon.
John Textor a fait un cadeau empoisonné, et peut-être illégal, à l'Olympique Lyonnais, puisqu'il avait emprunté 120 millions d'euros au nom de l'OL pour faire venir cinq joueurs, dont quatre ne sont jamais venus. La société d'affacturage qui a accepté le deal avec Lyon réclame désormais son dû et les intérêts qui vont avec, et forcément cela semble impossible pour Lyon de sortir une telle somme. Romain Molina, qui a souvent soutenu Michele Kang et les nouveaux dirigeants lyonnais, admet que l'été dernier il était plutôt confiant pour l'OL malgré les menaces de la DNCG.
Cette fois il a peur que les choses tournent très mal pour l'Olympique Lyonnais. Car il fait remarquer que cette fois, tout le monde va devoir faire face à ses responsabilités, y compris les dirigeants actuels qui savaient la gravité de la situation avant de tout de même investir au mercato.

L'OL pourrait perdre des points

Sur sa chaîne Youtube, Romain Molina admet que la situation de Lyon est grave. « L’OL est un super club avec des choses magnifiques à dire, mais il faut que cette fois les supporters se mettent dans la tête que le club avec ça est en grave danger. Car le club a aggravé sa situation en dépensant 40 millions d’euros au mercato alors qu’il connaissait les dettes laissées par Textor et surtout ce dossier d’affacturage (...) L’OL a des dettes et malheureusement pour le première fois je vais le dire, je vois des dangers réels pour l’avenir de l’Olympique Lyonnais. Avant je disais non, mais là, vu le mauvais plan des dirigeants, et bien peut-être que oui le club peut couler. Attention, je ne parle pas d’une liquidation de l’Olympique Lyonnais, mais de points en moins, des sanctions administratives et économiques », prévient Romain Molina.
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Derniers commentaires

OL : Letexier et l'ASSE, Lyon a tout compris

Non mais je veux bien toutes ces histoires de Ouin ouin, mais ca n'empêche qu'on reste a 1-1 et le match est relancé. On a le droit de gueuler. On peux pas se faire entuber sans rien dire en permanence.

OL : Letexier et l'ASSE, Lyon a tout compris

Ca serait l'idéal les challenges. Genre 2 challenges par match et par entraineur. Le souci c'est que même après ca ils seraient encore capable de nous dire qu'il n'y a pas faute sur Endrick.

L'OL « en danger réel », Romain Molina tremble

Tybalt .... A la louche si tu prends déjà 80 pour ceux que tu cites, ca sera le sommet

L'OL « en danger réel », Romain Molina tremble

Il y en a beaucoup d'autre à vendre avant je pense à : Matt Turner Duje Caleta-Car,Ainsley Maitland-Niles, Hans Hateboer, Nicolas Tagliafico Mahamadou Diawara, Paul Akouokou ,Tanner Tessmann, Martín Satriano,Adam Karabec, Roman Yaremchuk, Rachid Ghezzal puis malheureusement peut être Tolisso et un des 2 ailiers (Malik ou Alfonso)

OL : Letexier et l'ASSE, Lyon a tout compris

Il y aurait une solution très simple comme au basket, l'entraîneur de chaque équipe devrait avoir deux possibilités de visionnage de la VAR. Quand bien même il aurait eu vous me direz ça ne l'a pas empêché de visionner le tacle de boucher de Stessin sur Tolisso et de retirer son carton rouge.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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