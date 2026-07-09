Christ Tapé

Officiel : Toulouse s’offre Christ Tapé

TFC09 juil. , 11:27
parEric Bethsy
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En attendant le probable départ de l’Anglais Charlie Cresswell, Toulouse renforce sa charnière centrale. Le Téfécé a officiellement conclu le transfert de Christ Tapé (20 ans) en provenance de l’AC Horsens (D1 danoise). L’international Espoirs ivoirien, capable d’évoluer dans l’axe et au poste de latéral gauche, a coûté 2,5 millions d’euros aux Violets.
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Oui, d'ailleurs c'est ce que je lui préfère comme poste également. Avec sa sélection, ça a été la cata à le faire jouer sur les ailes. S'il est conservé chez nous cet été, il devrait retrouver ce poste.

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