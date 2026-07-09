Officiel : Toulouse s’offre Christ Tapé

L'OL victime d'un choix financier qui fait polémique

"Les élus écologistes du conseil d'administration de Sytral Mobilités, Matthieu Vieira et Valentin Lungenstrass, ont notamment pointé du doigt l'OL" Je ne cherche pas spécialement à les défendre, mais Le conseil du Sytral mobilité est composé de 38 membres et les écolos sont en minorités. Je doute que cette décision soit prise par ces deux personnes, (on ne trouve d'ailleurs aucune trace de Valentin Lungenstrass parmi les élus) Encore un article écrit avec le cul pour flatter le dogmatisme anti écolo. Stupide.