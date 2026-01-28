OL : Enzo Molebe fonce vers Montpellier

Bloqué sur le banc de touche à l'OL, Enzo Molebe va être prêté en seconde partie de saison. Le jeune attaquant de 18 ans se dirige vers la Ligue 2 où plusieurs clubs dont Montpellier sont intéressés.

La pénurie d'attaquants à l' Olympique Lyonnais n'aura pas été profitable aux jeunes talents maison. A l'instar d'Alejandro Gomes Rodriguez, Enzo Molebe n'a pas vraiment eu sa chance chez les Gones en début de saison. Le Français de 18 ans n'est apparu que trois fois toutes compétitions confondues. Un bilan qui ne s'améliorera pas avec l'arrivée d'Endrick. Paulo Fonseca l'a admis , Molebe devra aller avoir ailleurs pour enfin bénéficier de temps de jeu. Il va être prêté pour les prochains mois et le voyage risque d'être bien plus court que prévu.

Montpellier favori pour accueillir Molebe

Selon les informations de L'Equipe, l'OL négocie actuellement avec Montpellier pour le prêt du jeune attaquant. 9e de Ligue 2, le MHSC a besoin d'un buteur jeune et dynamique pour rester dans la course à la montée. La piste Molebe avance bien chez les Héraultais. Les négociations avec Lyon sont concluantes. Le deal est validé par tout le monde en interne. Enfin, le jeune homme est très chaud pour rejoindre le club du président Laurent Nicollin. A un détail près, le transfert est bouclé.

Ce détail n'est pas anodin puisque Montpellier doit se séparer d'un joueur avant de finaliser le prêt de Molebe. Il ne faudra pas être trop lent pour le MHSC. Le mercato hivernal s'achève le 2 février prochain et plusieurs autres formations de Ligue 2 convoitent le buteur lyonnais. L'OL espère trouver un accord au plus vite. Garder son joueur en France et le faire progresser dans un championnat plus abordable est une aubaine pour les Rhodaniens.