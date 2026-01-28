ICONSPORT_272612_0274
Enzo Molebe

OL : Enzo Molebe fonce vers Montpellier

OL28 janv. , 21:00
parMehdi Lunay
0
Bloqué sur le banc de touche à l'OL, Enzo Molebe va être prêté en seconde partie de saison. Le jeune attaquant de 18 ans se dirige vers la Ligue 2 où plusieurs clubs dont Montpellier sont intéressés.
La pénurie d'attaquants à l'Olympique Lyonnais n'aura pas été profitable aux jeunes talents maison. A l'instar d'Alejandro Gomes Rodriguez, Enzo Molebe n'a pas vraiment eu sa chance chez les Gones en début de saison. Le Français de 18 ans n'est apparu que trois fois toutes compétitions confondues. Un bilan qui ne s'améliorera pas avec l'arrivée d'Endrick. Paulo Fonseca l'a admis, Molebe devra aller avoir ailleurs pour enfin bénéficier de temps de jeu. Il va être prêté pour les prochains mois et le voyage risque d'être bien plus court que prévu.

Montpellier favori pour accueillir Molebe

Selon les informations de L'Equipe, l'OL négocie actuellement avec Montpellier pour le prêt du jeune attaquant. 9e de Ligue 2, le MHSC a besoin d'un buteur jeune et dynamique pour rester dans la course à la montée. La piste Molebe avance bien chez les Héraultais. Les négociations avec Lyon sont concluantes. Le deal est validé par tout le monde en interne. Enfin, le jeune homme est très chaud pour rejoindre le club du président Laurent Nicollin. A un détail près, le transfert est bouclé.
Ce détail n'est pas anodin puisque Montpellier doit se séparer d'un joueur avant de finaliser le prêt de Molebe. Il ne faudra pas être trop lent pour le MHSC. Le mercato hivernal s'achève le 2 février prochain et plusieurs autres formations de Ligue 2 convoitent le buteur lyonnais. L'OL espère trouver un accord au plus vite. Garder son joueur en France et le faire progresser dans un championnat plus abordable est une aubaine pour les Rhodaniens.
E. Honoré Molébé

FranceFrance Âge 18 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

Bruges - OM : Les compos (21h sur Canal+Sport)

Les marseillais sont faibles, Lyon est 1er, Strasbourg aussi Marseille veut simplement se croire fort mais ne l'estpas du tout, faut laisser la place aux grands maintenant Lyon c'est chaque année 20k pts au classement Uefa, Paris environ 22k, Marseille... À peine 10k

PSG - Newcastle : les compos (21h sur Canal+Foot)

Le but c est de marquer ou de dribbler le plus de joueurs possible ?!!

Bruges - OM : Les compos (21h sur Canal+Sport)

Comme dab tu racontes de la merde. L’an dernier Brest Lille Monaco Paris sont dans les 25. Cette année Monaco et psg le sont. Mais comme dab ton club sans âme ne sort pas du premier tour

PSG - Newcastle : les compos (21h sur Canal+Foot)

Nul a chiet Safonov ce soir...voilà

PSG - Newcastle : les compos (21h sur Canal+Foot)

Putain mais les attentats ca se siffle plus la ?!! Merde !!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading