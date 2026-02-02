OM : El Karouani à Marseille, c'était une blague

Le quotidien L'Equipe a été piégé par un supporter de l'OM qui s'est fait passer pour un ami de Souffian El Karouani et a annoncé sa venue à Marseille. Le joueur marocain d'Utrecht ne signera donc pas libre avec le club phocéen.
Ce lundi, Foot01 s'est fait l'écho de l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour Souffian El Karouani
, l'arrière-gauche du club d'Utrecht, L'Equipe ayant même précisé que le joueur avait reçu des offres de Leeds et du Sporting avant de donner son accord au club phocéen. Cependant, tout cela est totalement faux, comme l'a raconté taharit77, un supporter de l'OM originaire du Maroc. Ce dernier a réussi à entrer en contact avec un journaliste du quotidien sportif en se faisant passer pour un ami de Souffian El Karouani. Il a donné quelques (fausses) informations concernant la venue du défenseur marocain à l'Olympique de Marseille, poussant la blague très loin dans les détails. Alors que les supporters de Marseille s'enflammaient sur ce sujet, le petit malin a reconnu être l'auteur de cette pure invention.
La piste Souffian El Karouani est donc à oublier, même si pour être tout à fait clair, le nom du joueur marocain d'Utrecht avait déjà circulé du côté du Vélodrome et cela depuis plusieurs semaines
. Sa possible venue à l'Olympique de Marseille n'était en conséquence pas entièrement saugrenue, et le piège était d'autant plus facile à tendre pour le facétieux supporter de l'OM. Bien sûr, certains fans marseillais qui avaient crû à cette signature en profitent pour insulter les journalistes de L'Equipe, comme si ces derniers avaient commis un crime.
Ainsi va la vie du mercato
, les rumeurs étant très nombreuses et pas toujours évidentes à vérifier, surtout dans les ultimes heures du marché des transferts. Pour preuve, ce lundi après-midi, des médias néerlandais annonçaient que le FC Utrecht pensaient à Arthur Zagré et Mees Laros pour compenser le départ de Souffian El Karouani. Et finalement, c'est en Arabie Saoudite que va s'engager le défenseur.