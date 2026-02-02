ICONSPORT_279481_0242

0 minute en Ligue 1, l'OM envoie un attaquant en Espagne

OM02 févr. , 13:20
parCorentin Facy
0
Le prometteur ailier de 19 ans Keyliane Abdallah n'a pas encore joué en Ligue 1 avec Roberto De Zerbi cette saison. L’OM a par conséquent décidé de le prêter dans cette dernière ligne droite du mercato.
Dans un secteur offensif très fourni avec Igor Paixao, Hamed Traoré, Mason Greenwood, Ethan Nwaneri, Amine Gouiri ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, il est difficile pour les jeunes joueurs formés à l’OM de se faire une place. Robinio Vaz y était parvenu, mais l’attaquant de 19 ans a déjà été vendu à l’AS Roma pour 25 millions d’euros. Keyliane Abdallah n’a pour l’instant pas réussi à convaincre Roberto De Zerbi de le lancer en Ligue 1 cette saison.
Malgré un statut professionnel et un contrat qui court jusqu’en 2028, le natif de Kani-Kéli doit se contenter de jouer avec l’équipe réserve évoluant en National 3 pour l’instant (2 buts, 1 passe décisive). Mais la seconde partie de saison va prendre un tout autre virage pour Keyliane Abdallah selon FootMercato. Le média spécialisé révèle que l’Olympique de Marseille a trouvé un accord avec le club de Nàstic Tarragona (3e division espagnole), club partenaire de l’OM, pour le prêt sans option d’achat du jeune attaquant Marseillais.

Lire aussi

Abdelli à l’OM, l’incroyable bonus à 750.000 eurosAbdelli à l’OM, l’incroyable bonus à 750.000 euros
Huit transferts, El-Karouani en approche, l’OM est en feuHuit transferts, El-Karouani en approche, l’OM est en feu
Keyliane Abdallah, qui avait montré de belles qualités de dribble et de percussion lors des matchs amicaux de pré-saison, va donc avoir l’occasion de grappiller du temps de jeu à l’étranger, un prêt perçu d’un très bon oeil par Medhi Benatia ainsi que par Roberto De Zerbi. Dans le même temps, un autre jeune joueur formé à l’OM va tenter de faire son trou au sein de l’effectif professionnel : Tadjidine Mmadi, qui a récemment prolongé jusqu’en 2029 et qui a davantage les faveurs de Roberto De Zerbi. Le natif de Marseille compte 2 apparitions en Ligue 1, 2 apparitions en Coupe de France et 1 apparition en Ligue des Champions depuis le début de la saison.
0
Articles Recommandés
CAN
Foot Mondial

CAN Féminine : Le Maroc visé par une sale rumeur ?

ICONSPORT_272071_0187
FC Nantes

Nantes : Hyeokkyu Kwon quitte définititvement les Canaris

ICONSPORT_286569_0076
OL

L'OL éjecte Alejandro Gomes le dernier jour du mercato

6980a00dab3e5Xq1q7M4MeZBC6YNS
Rennes

Rennes : Seko Fofana prêté au FC Porto

Fil Info

02 févr. , 15:00
CAN Féminine : Le Maroc visé par une sale rumeur ?
02 févr. , 14:40
Nantes : Hyeokkyu Kwon quitte définititvement les Canaris
02 févr. , 14:30
L'OL éjecte Alejandro Gomes le dernier jour du mercato
02 févr. , 14:10
Rennes : Seko Fofana prêté au FC Porto
02 févr. , 14:00
PSG/Lens à la lutte pour le titre, Daniel Riolo explose de rire
02 févr. , 13:40
L'OL refuse l'offre pour Ruben Kluivert
02 févr. , 13:00
ASSE : Montanier bouleverse le mercato des Verts
02 févr. , 12:40
OL : Kluivert vendu à Crystal Palace, la rumeur enfle

Derniers commentaires

OL : Kluivert vendu à Crystal Palace, la rumeur enfle

toujours et pas tout les jours le sens des mots

OL : Kluivert vendu à Crystal Palace, la rumeur enfle

Pourquoi "is back"? Tes potes me disent que je suis tout les jours sur vos topics, faudrait savoir les gars! accordez vos violons bordel les mecs!!^^

L'OL éjecte Alejandro Gomes le dernier jour du mercato

Du temps de jeu pour lui Je dirais même on paie son salaire a condition qu'il joue 3 ou 4 mi temps minimum par mois

OL : Kluivert vendu à Crystal Palace, la rumeur enfle

le foutre translucide is back

Rennes : Seko Fofana prêté au FC Porto

Belle porte de sortie .... Après être parti en Arabie saoudite l'a quand même bien plombé ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading