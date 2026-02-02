0 minute en Ligue 1, l'OM envoie un attaquant en Espagne

Le prometteur ailier de 19 ans Keyliane Abdallah n'a pas encore joué en Ligue 1 avec Roberto De Zerbi cette saison. L’OM a par conséquent décidé de le prêter dans cette dernière ligne droite du mercato.

Malgré un statut professionnel et un contrat qui court jusqu’en 2028, le natif de Kani-Kéli doit se contenter de jouer avec l’équipe réserve évoluant en National 3 pour l’instant (2 buts, 1 passe décisive). Mais la seconde partie de saison va prendre un tout autre virage pour Keyliane Abdallah selon FootMercato. Le média spécialisé révèle que l’Olympique de Marseille a trouvé un accord avec le club de Nàstic Tarragona (3e division espagnole), club partenaire de l’OM, pour le prêt sans option d’achat du jeune attaquant Marseillais.