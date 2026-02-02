OL : L'OM finira devant Lyon, Domenech trahit les siens

🥉OM ou OL, quel est votre favori pour le podium de Ligue 1 ? @RaymondDomenech : « Je crois encore en l'OM, cette équipe a un vrai potentiel, ils sont capables de revenir. La fin de championnat, c'est là que les matches comptent et les joueurs d'expérience peuvent faire la

164 Reply Copy link