l ol torture la ligue 1 domenech est heureux iconsport 216139 0228 389730
Domenech Aulas

OL : L'OM finira devant Lyon, Domenech trahit les siens

OL02 févr. , 8:20
parClaude Dautel
27
Au bénéfice de sa victoire contre Lille, l'OL est revenu à la hauteur de l'OM au classement. Nombreux sont ceux qui pensent que Lyon finira sur le podium de la Ligue 1 devant Marseille, mais pas Raymond Domenech.
Pour une raison que personne ne peut réellement expliquer, l'ancien sélectionneur français adore prendre des positions inconfortables. Et c'est encore le cas, alors que cela concerne son club de coeur, l'Olympique Lyonnais. Après un week-end qui a encore profité à l'OL, puisqu'après une dixième victoire de rang, toutes compétitions confondues, Lyon a tout simplement recollé à l'Olympique de Marseille au classement de Ligue 1.
Une énorme performance qui pourrait s'accroître le week-end prochain, puisque l'équipe de Paulo Fonseca ira à Nantes, à la dérive, tandis que l'OM se déplacera au Parc des Princes pour y défier le PSG. Malgré tout cela, Raymond Domenech pense qu'au soir de la dernière journée du championnat de L1, Marseille sera devant Lyon. Et il a expliqué sa théorie lors de L'Equipe du Soir.
« Mon favori pour le podium de Ligue 1 ? Je crois encore en l’OM. Il va y avoir encore beaucoup de mouvements, et pourquoi pas un changement d’entraîneur d'ici à la fin de saison. Mais sinon cette équipe de Marseille a un vrai potentiel, on ne peut pas lui enlever cela. Quand on compare le potentiel au niveau des joueurs de Marseille et de Lyon, il n’y a pas photo. L’OM a une équipe qui peut être plus solide. A un moment, ils vont peut-être arrêter de changer l’équipe tous les jours, et en mettre une qui tienne la route. La fin de championnat, c’est là que les matchs comptent et dans ces moments-là, les joueurs d’expérience ont un avantage », a expliqué Raymond Domenech.
Un avis pas partagé par Ludovic Obraniak, lequel pense lui que l'Olympique Lyonnais finira devant, grâce à un collectif qui semble s'être construit au fil des semaines. « De toutes les expériences que j’ai connues, tu peux parler tactique, technique, expérience, mais à un moment c’est une histoire d’hommes », estime l'ancien joueur.
27
Articles Recommandés
ICONSPORT_259253_0473
OL

Accord OL-PSG, Noham Kamara arrive à Lyon

brahim diaz stoppe le real arsenal est sur le coup brahim diaz 1 396583
Liga

Real : Brahim Diaz vers un départ surprise

ICONSPORT_278257_0268 (1)
PSG

Le PSG veut blinder ce remplaçant qui affole le mercato

ICONSPORT_280896_0064
Arabie Saoudite

Cristiano Ronaldo en grève, il refuse de jouer !

Fil Info

02 févr. , 11:00
Accord OL-PSG, Noham Kamara arrive à Lyon
02 févr. , 10:40
Real : Brahim Diaz vers un départ surprise
02 févr. , 10:20
Le PSG veut blinder ce remplaçant qui affole le mercato
02 févr. , 10:00
Cristiano Ronaldo en grève, il refuse de jouer !
02 févr. , 9:40
Abdelli à l’OM, l’incroyable bonus à 750.000 euros
02 févr. , 9:20
L1 : L'OL et Monaco à l'honneur dans l'équipe type
02 févr. , 9:10
OM : Nnadi et Abdelli ont atterri à Marseille
02 févr. , 9:00
L'ASSE lâche 1,8ME pour un défenseur vedette
02 févr. , 8:40
PSG : 50 ME, Paris très motivé par Marcus Rashford

Derniers commentaires

Accord OL-PSG, Noham Kamara arrive à Lyon

Je sais pas s'qu'il vaux ce jeune, quelqu'un l'a vu jouer ?

L1 : L'OL et Monaco à l'honneur dans l'équipe type

3 cas le penalty envers Dante ? La faute sur Humbert c'est rouge et l'arbitrage anti- PSG hier soir .

OL : L'OM finira devant Lyon, Domenech trahit les siens

enleve les penalty a greenwood et sulc est devant greenwood au classement des buteurs je dit pas qu'il est meilleur mais niveaux stat ca peut se valoir

L1 : L'OL et Monaco à l'honneur dans l'équipe type

Ce que l'on ne peut pas mettre au tableau d'honneur les arbitres , encore une fois la ramasse .....

Abdelli à l’OM, l’incroyable bonus à 750.000 euros

De la part des angevins? Croire que les sardines iront en finale de ldc avec abdlelli... mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading