Kylian Mbappé exaspéré par le Real Madrid

Auteur du penalty de la victoire pour le Real Madrid, dimanche contre le Rayo Vallecano, Kylian Mbappé commence à s'inquiéter des prestations de son équipe. Et, il en parle clairement avec son entraîneur.

On ne peut pas jouer comme ça, ce n'est pas suffisant… ». A en croire différents médias espagnols, dont ». A en croire différents médias espagnols, dont Defensa Central , Kylian Mbappé n'a pas traîné à interpeller Alvaro Arbeloa dimanche en fin d'après-midi après la victoire arrachée par le Real Madrid contre le 17e de Liga . Même s'il a marqué un but sur penalty, dans le temps additionnel, l'attaquant français des Merengue sait que la prestation de son équipe est indigne du club. Et si Madrid fait encore illusion au classement en restant sur les talons du Barça, le niveau de l'équipe dirigée par Arbeola ne permet pas d'espérer autre chose qu'une saison blanche. De quoi sérieusement agacer celui qui vise franchement le Ballon d'Or, ce qui passe par des trophées.

Mbappé en attend plus de ses coéquipiers

Reste que Florentino Perez n'a pas bougé lors du mercato d'hiver, et que le Real Madrid devra finir la saison avec son effectif actuel, sachant qu'en plus Jude Bellingham pourrait être absent plusieurs matchs. Selon le média spécialisé madrilène, Kylian Mbappé n'attend pas des miracles, mais la star tricolore souhaite que ses coéquipiers soient nettement plus impliqués. « Mbappé comprend la situation actuelle de l'équipe, mais il exige beaucoup plus de ses coéquipiers, notamment en termes de sacrifice et d'envie, deux éléments essentiels pour réussir au Real Madrid. Bien entendu, il assume également la responsabilité des mauvais résultats de l'équipe, mais il estime être un peu plus performant que les autres, compte tenu de son nombre de buts », explique Nano Anton, journaliste pour Defensa Central.

Mercredi dernier, Kylian Mbappé avait déjà piqué un coup de sang après la défaite du Real Madrid (4-2) face à Benfica. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain estimait ce résultat honteux, face à une formation que les Merengue vont retrouver lors des barrages de Ligue des champions. En mettant la pression sur son entraîneur et ses coéquipiers, le Kid de Bondy espère surtout éviter une élimination précoce en C1, ce qui serait une vraie catastrophe industrielle pour sa deuxième saison au Real Madrid.