6980a00dab3e5Xq1q7M4MeZBC6YNS

Rennes : Seko Fofana prêté au FC Porto

Rennes02 févr. , 14:10
parClaude Dautel
1
Le FC Porto a officialisé ce lundi la signature de Seko Fofana sous forme de prêt en provenance du Stade Rennais.
« Après une année en Rouge et Noir et 29 apparitions au compteur (17 titularisations), Seko Fofana va découvrir un nouveau championnat. Le milieu international ivoirien s’est envolé pour le Portugal où il va conclure la saison dans les rangs du FC Porto. Menés par Francesco Farioli, les Dragons occupent actuellement la tête du championnat. Le SRFC souhaite une belle seconde partie de saison au milieu de terrain », précise le club breton.
1
Articles Recommandés
CAN
Foot Mondial

CAN Féminine : Le Maroc visé par une sale rumeur ?

ICONSPORT_272071_0187
FC Nantes

Nantes : Hyeokkyu Kwon quitte définititvement les Canaris

ICONSPORT_286569_0076
OL

L'OL éjecte Alejandro Gomes le dernier jour du mercato

Fil Info

02 févr. , 15:00
CAN Féminine : Le Maroc visé par une sale rumeur ?
02 févr. , 14:40
Nantes : Hyeokkyu Kwon quitte définititvement les Canaris
02 févr. , 14:30
L'OL éjecte Alejandro Gomes le dernier jour du mercato
02 févr. , 14:00
PSG/Lens à la lutte pour le titre, Daniel Riolo explose de rire
02 févr. , 13:40
L'OL refuse l'offre pour Ruben Kluivert
02 févr. , 13:20
0 minute en Ligue 1, l'OM envoie un attaquant en Espagne
02 févr. , 13:00
ASSE : Montanier bouleverse le mercato des Verts
02 févr. , 12:40
OL : Kluivert vendu à Crystal Palace, la rumeur enfle

Derniers commentaires

L'OL refuse l'offre pour Ruben Kluivert

Le différence ente l'OL et l'OM se voit aussi au mercato... Ne pas vendre alors que tu es dans une course a la LDC

OL : L'OM finira devant Lyon, Domenech trahit les siens

tu as beau avoir un meilleur effectif si il comprenne pas ton schema de jeu il feront rien

OL : Kluivert vendu à Crystal Palace, la rumeur enfle

toujours et pas tout les jours le sens des mots

OL : Kluivert vendu à Crystal Palace, la rumeur enfle

Pourquoi "is back"? Tes potes me disent que je suis tout les jours sur vos topics, faudrait savoir les gars! accordez vos violons bordel les mecs!!^^

L'OL éjecte Alejandro Gomes le dernier jour du mercato

Du temps de jeu pour lui Je dirais même on paie son salaire a condition qu'il joue 3 ou 4 mi temps minimum par mois

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading