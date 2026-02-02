Rennes : Seko Fofana prêté au FC Porto

Le FC Porto a officialisé ce lundi la signature de Seko Fofana sous forme de prêt en provenance du Stade Rennais.

« Après une année en Rouge et Noir et 29 apparitions au compteur (17 titularisations), Seko Fofana va découvrir un nouveau championnat. Le milieu international ivoirien s’est envolé pour le Portugal où il va conclure la saison dans les rangs du FC Porto. Menés par Francesco Farioli, les Dragons occupent actuellement la tête du championnat. Le SRFC souhaite une belle seconde partie de saison au milieu de terrain », précise le club breton.