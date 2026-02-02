L'OL refuse l'offre pour Ruben Kluivert

Malgré l'offre de Crystal Palace transmise ces dernières heures, l'OL n'acceptera pas de vendre Ruben Kluivert en ce dernier jour du mercato d'hiver.

Les supporters de l'Olympique Lyonnais peuvent sereinement reprendre leurs occupations, Ruben Kluivert ne filera pas à Crystal Palace dans les ultimes minutes de la fenêtre hivernale des transferts. En réponse à Foot Mercato , qui affirmait que des négociations étaient en cours entre les deux clubs concernant le défenseur néerlandais , le club rhodanien a fait savoir qu'effectivement une proposition avait été reçue ce lundi. Mais les dirigeants, en accord avec Paulo Fonseca, avaient décidé de ne pas y donner suite et ont fait savoir à Crystal Palace qu'il était inutile d'insister. Une décision comprise par les Eagles, qui se sont donc tournés vers d'autres pdéfensives.

L'OL n'était pas vendeur cet hiver

Interrogé sur ce sujet par le site Olympique et Lyonnais, l'OL a rapidement justifié sa décision de ne pas vendre Ruben Kluivert malgré la grosse plus-value possible dans ce dossier. « On n’a pas fait de panic buy l'été dernier, on ne veut pas de panic sell », a précisé le club rhodanien, conscient aussi de la valeur sportive du fils de Patrick Kluivert. Elu joueur du match dimanche contre Lille, Ruben Kluivert a clairement dit à plusieurs reprises qu'il se plaisait à Lyon et qu'il voulait s'inscrire dans la durée. N'étant pas non plus à l'agonie financièrement, l'OL pouvait donc se permettre de refuser cette offre venue de Premier League.