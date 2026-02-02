CAN Féminine : Le Maroc visé par une sale rumeur ?

Le Maroc devait accueillir la CAN féminine du 17 mars au 3 avril prochain, mais à un mois du début de la compétition, le pays hôte aurait renoncé à organiser le tournoi qui aura finalement lieu en Afrique du Sud. Cependant, le doute existe sur ce changement.

Les effets de la récente CAN, et des sanctions tombées sur le Maroc, n'ont pas fini d'avoir des conséquences. Ce week-end, on a appris que la CAN féminine qui devait avoir lieu également au Maroc se jouera en Afrique du Sud. Hervé Pennot, spécialiste du football africain pour L'Equipe, ne le cache pas, cette décision est réellement liée aux récents évènements intervenus après la finale entre les Lions de l'Atlas et le Sénégal. « La finale de la CAN et les sanctions ont horripilé au Maroc qui renonce à organiser la CAN féminine d’après un ministre sud-africaine qui a annoncé la récupérer. Il y a peu de chance que le Maroc vienne au secours de la CAF dans les mois à venir. Cette CAN laisse déjà des traces… », précise notre confrère.

Le Maroc furieux contre la Confédération africaine de football

Cependant, alors que des officiels sud-africains affirmaient que c'est leur pays qui sera finalement l'hôte de la CAN féminine, les autorités d'Afrique du Sud ont démenti que les choses étaient désormais officielles. « A ce stade, aucune décision formelle n’a été prise pour déplacer le tournoi, et le Maroc reste l’hôte officiellement désigné de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine 2026. La CAF n’a pas encore engagé de procédure visant à envisager un hôte alternatif », indique le ministe des sports d'Afrique du Sud dans un communiqué. Autrement dit, rien n'est encore décidé, mais la Confédération Africaine de Football planche tout de même sur un plan B au cas où le Maroc lâcherait l'affaire. Pour l'instant ce n'est pas du tout le cas précise le sité spécialisé marocain Le 360 Sport.