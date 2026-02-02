ICONSPORT_272071_0187

Nantes : Hyeokkyu Kwon quitte définititvement les Canaris

FC Nantes02 févr. , 14:40
parClaude Dautel
0
Le FC Nantes a officialisé le départ de Hyeokkyu Kwon pour le club allemand de Karlsruhe.
« Arrivé l'été dernier à la Jonelière en provenance de la Scottish Premiership et du Celtic Glasgow, Hyeokkyu Kwon ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. Le milieu de terrain sud-coréen rejoint en effet l'Allemagne où il est transféré au Karlsruher SC actuel 10e de Bundesliga 2. Sous le maillot des Canaris, Kwon aura disputé 12 rencontres au cours de la saison. Le FC Nantes remercie chaleureusement le joueur pour son passage au club et lui souhaite pleine réussite pour la suite de son aventure allemande », indique le club de Ligue 1, qui ne donne pas les conditions financières de cette opération.
0
Derniers commentaires

L'OL éjecte Alejandro Gomes le dernier jour du mercato

Du temps de jeu pour lui Je dirais même on paie son salaire a condition qu'il joue 3 ou 4 mi temps minimum par mois

OL : Kluivert vendu à Crystal Palace, la rumeur enfle

le foutre translucide is back

Rennes : Seko Fofana prêté au FC Porto

Belle porte de sortie .... Après être parti en Arabie saoudite l'a quand même bien plombé ...

OM : Une surprise japonaise attendue à Marseille

Lyon finira devant marseille et gagner la coupe de france voir meme la c3 😉

OL : L'OM finira devant Lyon, Domenech trahit les siens

greenwood en est a 5 penalty en l1 dc il est derriere

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

