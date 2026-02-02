Nantes : Hyeokkyu Kwon quitte définititvement les Canaris

Du temps de jeu pour lui Je dirais même on paie son salaire a condition qu'il joue 3 ou 4 mi temps minimum par mois
le foutre translucide is back
Belle porte de sortie .... Après être parti en Arabie saoudite l'a quand même bien plombé ...
Lyon finira devant marseille et gagner la coupe de france voir meme la c3 😉
greenwood en est a 5 penalty en l1 dc il est derriere
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
Hyeokkyu Kwon quitte le FC Nantes. Le FC Nantes et le Karlsruher SC ont trouvé un accord pour le transfert définitif du milieu de terrain sud-coréen. Le Club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière !