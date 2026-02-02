Nantes : Hyeokkyu Kwon quitte définititvement les Canaris

Le FC Nantes a officialisé le départ de Hyeokkyu Kwon pour le club allemand de Karlsruhe.

« Arrivé l'été dernier à la Jonelière en provenance de la Scottish Premiership et du Celtic Glasgow, Hyeokkyu Kwon ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. Le milieu de terrain sud-coréen rejoint en effet l'Allemagne où il est transféré au Karlsruher SC actuel 10e de Bundesliga 2. Sous le maillot des Canaris, Kwon aura disputé 12 rencontres au cours de la saison. Le FC Nantes remercie chaleureusement le joueur pour son passage au club et lui souhaite pleine réussite pour la suite de son aventure allemande », indique le club de Ligue 1, qui ne donne pas les conditions financières de cette opération.