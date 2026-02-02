ICONSPORT_270646_0436

PSG/Lens à la lutte pour le titre, Daniel Riolo explose de rire

Ligue 102 févr. , 14:00
parGuillaume Conte
0
Le Paris SG a repris la tête du championnat à la faveur de sa victoire arrachée à Strasbourg. La pression mise par Lens ne fait pas vraiment trembler Daniel Riolo.
Dans un match de haute intensité et qui aurait pu basculer en faveur de Strasbourg, c’est le PSG qui s’est montré solide en Alsace pour s’imposer 2-1 malgré l’expulsion d’Achraf Hakimi. Paris a repris sa place de leader alors que Lens avait fait le travail contre Le Havre ce vendredi soir. Un duel pour le moment passionnant tant la lutte pour la première place existe.

Le titre est déjà joué pour Daniel Riolo

Du moins d’un point de vue comptable car en réalité, selon Daniel Riolo, il n’y a vraiment pas photo entre les deux équipes. Et si Lens a le mérite de s’accrocher, le PSG peut accélérer selon son bon vouloir en seconde partie de saison. Et laisser la concurrence loin derrière s’il le veut, comme il en a l’habitude sur les saisons précédentes.
« Tu as ce challenge qui est factuellement devant nos yeux, mais on n’en parle pas vraiment. Ce dont on parle, c’est que le PSG se prépare pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions. On le sait que le championnat est flingué. Cela a toujours été le cas. Le PSG joue avec une équipe B. On sait que ça tiendra pas avec le PSG. S’il y a un challenge c’est parce que le PSG a fait six mois avec une équipe B. On sait que c’est à la portée du PSG », a lancé le polémiste de l’After Foot, persuadé que le suspense ne va pas durer bien longtemps devant.
En attendant cela faisait bien longtemps qu’une équipe n’avait pas tenu tête aussi longtemps au Paris SG, et le RC Lens, qui ne dispute pas de Coupe d’Europe cette saison, risque de se prendre au jeu dans le sprint final. Et pour Paris, loin d’avoir retrouvé la forme de la saison dernière, les matchs européens vont aussi peser dans les jambes. Cela laisse au moins un peu d’espoir aux « Sang et Or » de croire en leurs chances pour le titre, même si ce n’est pas le cas de Daniel Riolo.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
Tout afficher
0
Articles Recommandés
CAN
Foot Mondial

CAN Féminine : Le Maroc visé par une sale rumeur ?

ICONSPORT_272071_0187
FC Nantes

Nantes : Hyeokkyu Kwon quitte définititvement les Canaris

ICONSPORT_286569_0076
OL

L'OL éjecte Alejandro Gomes le dernier jour du mercato

6980a00dab3e5Xq1q7M4MeZBC6YNS
Rennes

Rennes : Seko Fofana prêté au FC Porto

Fil Info

02 févr. , 15:00
CAN Féminine : Le Maroc visé par une sale rumeur ?
02 févr. , 14:40
Nantes : Hyeokkyu Kwon quitte définititvement les Canaris
02 févr. , 14:30
L'OL éjecte Alejandro Gomes le dernier jour du mercato
02 févr. , 14:10
Rennes : Seko Fofana prêté au FC Porto
02 févr. , 13:40
L'OL refuse l'offre pour Ruben Kluivert
02 févr. , 13:20
0 minute en Ligue 1, l'OM envoie un attaquant en Espagne
02 févr. , 13:00
ASSE : Montanier bouleverse le mercato des Verts
02 févr. , 12:40
OL : Kluivert vendu à Crystal Palace, la rumeur enfle

Derniers commentaires

OL : Kluivert vendu à Crystal Palace, la rumeur enfle

toujours et pas tout les jours le sens des mots

OL : Kluivert vendu à Crystal Palace, la rumeur enfle

Pourquoi "is back"? Tes potes me disent que je suis tout les jours sur vos topics, faudrait savoir les gars! accordez vos violons bordel les mecs!!^^

L'OL éjecte Alejandro Gomes le dernier jour du mercato

Du temps de jeu pour lui Je dirais même on paie son salaire a condition qu'il joue 3 ou 4 mi temps minimum par mois

OL : Kluivert vendu à Crystal Palace, la rumeur enfle

le foutre translucide is back

Rennes : Seko Fofana prêté au FC Porto

Belle porte de sortie .... Après être parti en Arabie saoudite l'a quand même bien plombé ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading