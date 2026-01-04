L'OL double la Real Sociedad pour ce coup de génie

L’OL a réalisé un très gros coup lors de ce mercato hivernal avec la signature d’Endrick. Dans ce dossier, le club rhodanien a terrassé la concurrence de la Real Sociedad selon la presse espagnole.

Endrick n’a pas encore effectué ses grands débuts sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. En effet, l’attaquant brésilien n’était pas qualifié pour le déplacement à Monaco samedi après-midi (1-3). Cela étant, le nom joueur prêté par le Real Madrid est déjà sur toutes les lèvres . A Lyon, on s’attend à ce qu’Endrick bonifie le collectif mis en place par Paulo Fonseca et dont certains joueurs comme Pavel Sulc ou Afonso Moreira parviennent déjà à tirer profit.

L’OL est en tout cas certain d’avoir réalisé un superbe coup pour ouvrir son mercato hivernal en s’offrant durant six mois un attaquant de classe mondiale pour seulement 1 million d’euros. Le site Real Madrid Exclusivo partage ce constat et estime qu’un prêt en Ligue 1 était la meilleure chose qui pouvait arriver à Endrick. Le média spécialisé croise les doigts pour que l’aventure du Brésilien à l’Olympique Lyonnais soit positive et espère que l’ex-star de Palmeiras reviendra plus fort dans la capitale espagnole.

Le journaliste Carlos Higueras Carrasco confirme par ailleurs que le club rhodanien a terrassé une rude concurrence dans ce dossier. Et pour cause, le média explique que la Real Sociedad avait également soumis une offre de prêt au Real Madrid pour s’offrir Endrick durant ce mois de janvier. L’OL avait du souci à se faire car plusieurs clubs auraient privilégié un prêt dans le même championnat afin de faciliter l’acclimatation de son joueur. Le Real Madrid aurait pu opter pour cette décision mais a finalement privilégié l’offre de Lyon.

Le Real avait le choix entre l'OL et la Real Sociedad

Avec un joueur tel que Mikel Oyarzabal à la Real Sociedad, la concurrence aurait sans doute été plus rude pour Endrick et le club merengue a jugé moins risqué de prêter son attaquant brésilien à l’OL, où la concurrence de Martin Satriano ne semble pas faire peur à grand-monde. Dans la capitale des Gaules, Endrick devrait effectivement bénéficier d’un temps de jeu important. Attention tout de même car l’équipe tourne de mieux en mieux et dans une position de faux numéro neuf, Pavel Sulc cartonne ces dernières semaines. L’attaquant brésilien de 19 ans devra donc rapidement se mettre au niveau et se fondre dans le collectif lyonnais s’il veut espérer briller dans les six mois à venir.