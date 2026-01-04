ICONSPORT_256478_0006 (1)

L'OL double la Real Sociedad pour ce coup de génie

OL04 janv. , 12:40
parCorentin Facy
0
L’OL a réalisé un très gros coup lors de ce mercato hivernal avec la signature d’Endrick. Dans ce dossier, le club rhodanien a terrassé la concurrence de la Real Sociedad selon la presse espagnole.
Endrick n’a pas encore effectué ses grands débuts sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. En effet, l’attaquant brésilien n’était pas qualifié pour le déplacement à Monaco samedi après-midi (1-3). Cela étant, le nom joueur prêté par le Real Madrid est déjà sur toutes les lèvres. A Lyon, on s’attend à ce qu’Endrick bonifie le collectif mis en place par Paulo Fonseca et dont certains joueurs comme Pavel Sulc ou Afonso Moreira parviennent déjà à tirer profit.
L’OL est en tout cas certain d’avoir réalisé un superbe coup pour ouvrir son mercato hivernal en s’offrant durant six mois un attaquant de classe mondiale pour seulement 1 million d’euros. Le site Real Madrid Exclusivo partage ce constat et estime qu’un prêt en Ligue 1 était la meilleure chose qui pouvait arriver à Endrick. Le média spécialisé croise les doigts pour que l’aventure du Brésilien à l’Olympique Lyonnais soit positive et espère que l’ex-star de Palmeiras reviendra plus fort dans la capitale espagnole.
Le journaliste Carlos Higueras Carrasco confirme par ailleurs que le club rhodanien a terrassé une rude concurrence dans ce dossier. Et pour cause, le média explique que la Real Sociedad avait également soumis une offre de prêt au Real Madrid pour s’offrir Endrick durant ce mois de janvier. L’OL avait du souci à se faire car plusieurs clubs auraient privilégié un prêt dans le même championnat afin de faciliter l’acclimatation de son joueur. Le Real Madrid aurait pu opter pour cette décision mais a finalement privilégié l’offre de Lyon.

Le Real avait le choix entre l'OL et la Real Sociedad

Avec un joueur tel que Mikel Oyarzabal à la Real Sociedad, la concurrence aurait sans doute été plus rude pour Endrick et le club merengue a jugé moins risqué de prêter son attaquant brésilien à l’OL, où la concurrence de Martin Satriano ne semble pas faire peur à grand-monde. Dans la capitale des Gaules, Endrick devrait effectivement bénéficier d’un temps de jeu important. Attention tout de même car l’équipe tourne de mieux en mieux et dans une position de faux numéro neuf, Pavel Sulc cartonne ces dernières semaines. L’attaquant brésilien de 19 ans devra donc rapidement se mettre au niveau et se fondre dans le collectif lyonnais s’il veut espérer briller dans les six mois à venir.

Endrick doublure de Sulc, l'attaque de l'OL a de l'allureEndrick doublure de Sulc, l'attaque de l'OL a de l'allure
Endrick à l'OL, le Real remet un coup de pressionEndrick à l'OL, le Real remet un coup de pression
0
Derniers commentaires

OL : Lyon avantagé par l'arbitre, L'Equipe est cash

L'Equipe est un ramassis de ratés qui se disent journalistes. Dés le début de la saison, les débiles de l'EquipeTV annonçaient que l'OL allait se battre en bas du classement de Ligue1 pour ne pas descendre en Ligue2. Depuis... tout ce ramassis d'incompétents se sentent frustrés par les bons résultats de l'OL et ne se retiennent pas pour salir l'OL. Bref... des rageux qui n'ont pas une once d'intelligence et de compétences.

OM : Létang dérape, Benatia et Longoria soutenus en masse

Il devrait cette fois prendre tarif mais bon une gâterie à tonton Nasser et ca passera crème

Endrick doublure de Sulc, l'attaque de l'OL a de l'allure

à cause de l'encadrement dont le club fait encore l'objet, il faut compter au minimum 4 jours entre l'arrivée du joueur et son enregistrement définitif auprès des instances du football français. Et si ceux qui croyaient que le fait que la DNCG ait stoppé l'encadrement sur les transferts, Hugo Guillemet rappelle que celui-ci est toujours effectif concernant la masse salariale, ce qui oblige de fait l'OL à ronger son frein et attendre le 5 janvier avant de pouvoir utiliser officiellement son nouveau joueur.

Endrick doublure de Sulc, l'attaque de l'OL a de l'allure

Pas pire que ceux de Brandao.... Sulc c'est un renard des surface et t'es content quand t'en a un dans ton équipe

Mercato : Himad Abdelli offert par l’OM à l’OL ?

Il serait plus utile que Tessman ou même Mangala actuellement qui est encore loin d'avoir retrouvé un bon niveau

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
18175392030-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

