ICONSPORT_279373_0015
Xabi Alonso - l'entraîneur du Real Madrid

Endrick à l'OL, le Real remet un coup de pression

OL03 janv. , 16:30
parEric Bethsy
0
Suite au prêt d’Endrick à l’Olympique Lyonnais, le Real Madrid a de grandes attentes pour son attaquant. La Maison Blanche exige un certain temps de jeu pour le Brésilien et veillera à ce que son jeune talent suive l’évolution espérée.
Malgré un temps de jeu quasi inexistant en première partie de saison, le Real Madrid tient particulièrement à Endrick. Le géant espagnol croit toujours au potentiel de son attaquant et les conditions imposées à l’Olympique Lyonnais en sont la preuve. Dans le cadre du prêt sans option d’achat négocié, le club dirigé par Florentino Pérez a pris soin d’ajouter une clause étonnante. Cette ligne stipule que l’écurie rhodanienne devra verser une compensation financière si le Brésilien ne débute pas au moins 25 matchs toutes compétitions confondues d’ici la fin de la saison.

Lire aussi

OL : Une amende spéciale « Endrick » menace LyonOL : Une amende spéciale « Endrick » menace Lyon
Autant dire que le Real Madrid sera particulièrement attentif à l’utilisation de son joueur. Et au cas où le message n’était pas suffisamment clair, l’entraîneur merengue Xabi Alonso en a rajouté une couche en conférence de presse ce samedi. « A ce moment de sa carrière, dans sa phase de développement, après son arrivée en provenance du Brésil, il a besoin de jouer, a validé l’Espagnol. Je comprends sa décision et je comprends que le club ait voulu investir à moyen terme pour qu'il se développe, qu'il ait une expérience dans un championnat aussi compétitif que la France, dans un club où il aura plus de temps de jeu. »
« Si cela peut lui permettre de progresser en tant que joueur… Le Real Madrid le fait très bien : des joueurs partent en prêt et reviennent ensuite avec un bon niveau dans l'équipe. On l'a déjà vu et si le scénario se répète avec Endrick, je comprends la décision de "Bobby" et celle du club. On le suivra de très près en espérant qu'il progresse », a prévenu Xabi Alonso, qui n’a accordé que trois petites apparitions à Endrick avant la trêve hivernale.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272994_0310
Rennes

Rennes : Merlin ne claque pas la porte et s’énerve

ICONSPORT_281188_0066
OL

Monaco-OL : Clinton Mata fait paniquer Lyon

Ligue 1 logo
Ligue 1

Nice - Strasbourg : Les compos (19h sur Ligue 1+)

ICONSPORT_277340_0036
PSG

Le PSG tient enfin la recrue idéale pour 40 ME

Fil Info

03 janv. , 18:30
Rennes : Merlin ne claque pas la porte et s’énerve
03 janv. , 18:15
Monaco-OL : Clinton Mata fait paniquer Lyon
03 janv. , 18:07
Nice - Strasbourg : Les compos (19h sur Ligue 1+)
03 janv. , 18:00
Le PSG tient enfin la recrue idéale pour 40 ME
03 janv. , 17:40
TV : OM - Nantes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
03 janv. , 17:20
Nantes veut son meilleur joueur, Brest riposte
03 janv. , 17:00
L'OM négocie le départ de Maupay, ça chauffe
03 janv. , 16:48
L1 : Bouna Sarr à Metz, c’est signé

Derniers commentaires

Monaco - OL : Les compos (17h sur BeInSports2)

Le lyonnais mata fait la 1re et aurait dû être expulsé pour un 2e jaune, au final le but est un moindre mal

Monaco - OL : Les compos (17h sur BeInSports2)

T'as de la merde dans les yeux toi. Lol

Monaco - OL : Les compos (17h sur BeInSports2)

Mdr tout à l'heure Monaco fait 3 fautes le but est validé et là y'a pas faute le but est annulé, bande d'abrutis.

Monaco - OL : Les compos (17h sur BeInSports2)

Bah, ce qui compte c’est le buuuuuuuuuut… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Monaco - OL : Les compos (17h sur BeInSports2)

Monaco fait 3 fautes sur l'action du but et Mata une seule 🤣🤣🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading