Endrick à l'OL, le Real remet un coup de pression

Suite au prêt d’Endrick à l’Olympique Lyonnais, le Real Madrid a de grandes attentes pour son attaquant. La Maison Blanche exige un certain temps de jeu pour le Brésilien et veillera à ce que son jeune talent suive l’évolution espérée.

Malgré un temps de jeu quasi inexistant en première partie de saison, le Real Madrid tient particulièrement à Endrick. Le géant espagnol croit toujours au potentiel de son attaquant et les conditions imposées à l’Olympique Lyonnais en sont la preuve. Dans le cadre du prêt sans option d’achat négocié, le club dirigé par Florentino Pérez a pris soin d’ajouter une clause étonnante. Cette ligne stipule que l’écurie rhodanienne devra verser une compensation financière si le Brésilien ne débute pas au moins 25 matchs toutes compétitions confondues d’ici la fin de la saison.

Autant dire que le Real Madrid sera particulièrement attentif à l’utilisation de son joueur. Et au cas où le message n’était pas suffisamment clair, l’entraîneur merengue Xabi Alonso en a rajouté une couche en conférence de presse ce samedi. « A ce moment de sa carrière, dans sa phase de développement, après son arrivée en provenance du Brésil, il a besoin de jouer, a validé l’Espagnol. Je comprends sa décision et je comprends que le club ait voulu investir à moyen terme pour qu'il se développe, qu'il ait une expérience dans un championnat aussi compétitif que la France, dans un club où il aura plus de temps de jeu. »

« Si cela peut lui permettre de progresser en tant que joueur… Le Real Madrid le fait très bien : des joueurs partent en prêt et reviennent ensuite avec un bon niveau dans l'équipe. On l'a déjà vu et si le scénario se répète avec Endrick, je comprends la décision de "Bobby" et celle du club. On le suivra de très près en espérant qu'il progresse », a prévenu Xabi Alonso, qui n’a accordé que trois petites apparitions à Endrick avant la trêve hivernale.