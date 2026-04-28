L’OL vendu à Kang, Ares ou un fou !

L'Olympique Lyonnais est mis en vente, mais les chances de le voir être racheté par une entité extérieur à ceux qui le gèrent actuellement sont minces. Un spécialiste du dossier explique pourquoi.

Si la vente de l’OM a beaucoup fait parler ces dernières années, il y a bien un Olympique en vente depuis quelques semaines, et c’est l’OL . Le club rhodanien n’a jamais vraiment connu de période faste sous John Textor, dont les manigances financières ont fini par mettre en danger la viabilité financière de Lyon. Résultat, l’Américain s’est fait doublement exclure, tout d’abord de la gestion économique au quotidien, puis récemment de ses droits en tant que propriétaire, faute d’avoir respecté les échéances sur les remboursements de la dette.

Les missions du nouveau propriétaire dévoilées

C’est désormais Michele Kang qui est aux commandes, mais en cas de vente du club, tout cela pourrait bien évidemment changer brutalement. Comme le souligne Malek, supporter et actionnaire de l’OL mais également ancien avocat désormais juriste, deux scénarios se dessinent pour la cession du club lyonnais. C’est ce qu’a expliqué celui qui avait alerté très tôt sur les dangers du modèle économique mis en place par John Textor, dans l’émission TKYDG.

« Le club est destiné à changer de propriétaire, car celui-ci n’a plus les moyens d’assurer le train de vie et est en liquidation en Angleterre. Ceux qui sont intéressés par le club, ce sont les créanciers (Ares principalement), et Michele Kang. Donc on peut parler de changement de contrôle plus que d’acquisition ou de rachat. Est-ce qu’on va avoir simplement une reprise, donc un changement de contrôle ? Ou un achat par un tiers, même si moi j’appelle ça un fou. Car il faudra mettre beaucoup d’argent et restructurer le club. La reprise du club est possible mais ça va impliquer beaucoup de manoeuvres, et dépenser moins. On reste dans cette même logique financière précaire », a confié Malek, pour qui il faudrait clairement être fou ou aimer fortement le goût du risque pour qu’une personne extérieure rachète l’OL vue sa situation et son endettement actuel.

Cela tombe bien, malgré les rumeurs, ce n’est pas la tendance et le changement de propriétaire a de grandes chances de se faire avec désormais Arès et Kang aux commandes si aucune offre folle ne voit le jour dans les prochains mois.