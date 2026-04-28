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L’OL vendu à Kang, Ares ou un fou !

OL28 avr. , 8:00
parGuillaume Conte
4
L'Olympique Lyonnais est mis en vente, mais les chances de le voir être racheté par une entité extérieur à ceux qui le gèrent actuellement sont minces. Un spécialiste du dossier explique pourquoi.
Si la vente de l’OM a beaucoup fait parler ces dernières années, il y a bien un Olympique en vente depuis quelques semaines, et c’est l’OL. Le club rhodanien n’a jamais vraiment connu de période faste sous John Textor, dont les manigances financières ont fini par mettre en danger la viabilité financière de Lyon. Résultat, l’Américain s’est fait doublement exclure, tout d’abord de la gestion économique au quotidien, puis récemment de ses droits en tant que propriétaire, faute d’avoir respecté les échéances sur les remboursements de la dette.

Les missions du nouveau propriétaire dévoilées

C’est désormais Michele Kang qui est aux commandes, mais en cas de vente du club, tout cela pourrait bien évidemment changer brutalement. Comme le souligne Malek, supporter et actionnaire de l’OL mais également ancien avocat désormais juriste, deux scénarios se dessinent pour la cession du club lyonnais. C’est ce qu’a expliqué celui qui avait alerté très tôt sur les dangers du modèle économique mis en place par John Textor, dans l’émission TKYDG.

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« Le club est destiné à changer de propriétaire, car celui-ci n’a plus les moyens d’assurer le train de vie et est en liquidation en Angleterre. Ceux qui sont intéressés par le club, ce sont les créanciers (Ares principalement), et Michele Kang. Donc on peut parler de changement de contrôle plus que d’acquisition ou de rachat. Est-ce qu’on va avoir simplement une reprise, donc un changement de contrôle ? Ou un achat par un tiers, même si moi j’appelle ça un fou. Car il faudra mettre beaucoup d’argent et restructurer le club. La reprise du club est possible mais ça va impliquer beaucoup de manoeuvres, et dépenser moins. On reste dans cette même logique financière précaire », a confié Malek, pour qui il faudrait clairement être fou ou aimer fortement le goût du risque pour qu’une personne extérieure rachète l’OL vue sa situation et son endettement actuel.
Cela tombe bien, malgré les rumeurs, ce n’est pas la tendance et le changement de propriétaire a de grandes chances de se faire avec désormais Arès et Kang aux commandes si aucune offre folle ne voit le jour dans les prochains mois.
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Tu vas pas dire que Romane vaut 5M +1M de bonus ? on a eu mieux et on peut avoir mieux

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@Maubelan-OL y a pas de % sur barcola il me semble mais oui effectivement il y a des joueurs en pret avec option d'achat Tu as AMN Tessmann et surement un joueur a forte valeur qui devrait etre vendu fofana ca risque d'etre complexe au vu de la perte de valeur. nuamah gros salaire mangala tres gros salaire sont a mon sens invendable a l'heure actuelle sans perdre au moins la moitié de leur valeur... mais ne faudrait il pas se débarrasser de leur enorme salaire Perde moreira sera hyper contre productif tant sa valeur sportif est enorme... Ca va etre vraiment complexe cette intersaison ... ca dependra vraiment de ses 3 derniers matchs de championnat qu'il faudra impérativement gagner

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dire des vérité ce n'est pas fracasser ca doit pas toujours etre lisse a brosser ds le sens du poil il a plus dit du bien de fonseca que l'inverse mais bon avec toi on connait le fils a textor tu dis bcp de daube

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mec t'aime pas lyon dc c'est pas comme si tu etais objectif

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
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57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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