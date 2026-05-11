Nantes : Kita refusera de vendre le club en Ligue 2

vaut mieux un Conceicao à 600 qu'un Kongogbia a 450
Vas y fais un screen et ressort le dans 1 an qu’on rigole nostradamus
Je ne vois pas en quoi le sacrifier lui plus qu'un autre... Attendons d'abord le dernier match avant de faire des spéculations de qui doit partir ou rester. M. Kang et consort doivent savoir ce qu'ils vont faire en fin de saison ^^.
Bah si justement puisque l’argument utilisé est le nombre de buts encaissés par le gardien ! Donc pourquoi ne pas comparer avec les autres gardiens qui en ont pris 5 également
s'il vend on ne parlera plus de lui donc il le garde
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|73
|32
|23
|4
|5
|71
|27
|44
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|47
|32
|13
|8
|11
|51
|42
|9
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|32
|10
|8
|14
|41
|52
|-11
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
Loading
Fin du match. Malgré des occasions franches, nos Jaunes et Verts s'inclinent à Bollaert. Une défaite synonyme de relégation. Le Football Club de Nantes évoluera en Ligue 2 la saison prochaine.