Nantes : Kita refusera de vendre le club en Ligue 2

Le FC Nantes doit désormais se préparer à disputer la prochaine saison en Ligue 2. Pour cela, le club pourra compter sur l'argent de Waldemar Kita, lequel n'abandonnera pas les Canaris après cette relégation.

Les supporters ont beau le critiquer sans aucune retenue, le propriétaire du FC Nantes est visiblement étanche aux attaques. Si certains pensaient que la descente du club pourrait inciter les Kita à se séparer de leur équipe, Luc Dayan, président des Canaris avant que Nantes soit vendu à Waldemar Kita il y a 19 ans, estime lui que cela ne sera pas du tout le cas. Et l'homme d'affaires de confier qu'il faut même se féliciter que l'actuel propriétaire ne cède pas le FC Nantes au moment où forcément le club a subitement perdu énormément de sa valeur en quittant la Ligue 1 . Se confiant dans Ouest-France , celui qui dirige le club de basket des Metropolitans de Levallois-Perret ne croit pas du tout à un possible départ de Waldemar Kita dans les mois qui viennent.

Kita ne lâchera pas Nantes

Interrogé par le quotidien régional, Luc Dayan estime que Nantes ne doit pas se plaindre d'avoir un propriétaire tel que Waldemar Kita, même si ce dernier a clairement raté des choses. « Kita s’accroche, c’est tout à son honneur parce qu’il a effectivement dépensé beaucoup d’argent et pour pas beaucoup de résultats. Il a dépensé beaucoup d’argent, il s’est accroché, le club n’a jamais déposé le bilan, il n’y a jamais eu de faillite. Il a mis beaucoup d’argent même quand le club était en Ligue 1 pour équilibrer les comptes. Je ne vois pas pourquoi il ne ferait pas l’effort en Ligue 2. Sinon, il perd tout. Et puis, je n’ai pas l’impression que c’est ce qu’il a déclaré. Tant qu’il a les moyens de sa politique, il ne faut pas s’inquiéter. C’est le jour où il décide d’arrêter qu’il faudra s’inquiéter », explique l'ancien président du FC Nantes. Il n'est toutefois pas certain que ce discours passera bien auprès des supporters nantais, lesquels sont remontés comme jamais contre Waldemar et Franck Kita.