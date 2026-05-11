Le propriétaire de Nantes ne partira pas au pire moment
Waldemar Kita Nantes

Nantes : Kita refusera de vendre le club en Ligue 2

FC Nantes11 mai , 13:30
parClaude Dautel
1
Le FC Nantes doit désormais se préparer à disputer la prochaine saison en Ligue 2. Pour cela, le club pourra compter sur l'argent de Waldemar Kita, lequel n'abandonnera pas les Canaris après cette relégation.
Les supporters ont beau le critiquer sans aucune retenue, le propriétaire du FC Nantes est visiblement étanche aux attaques. Si certains pensaient que la descente du club pourrait inciter les Kita à se séparer de leur équipe, Luc Dayan, président des Canaris avant que Nantes soit vendu à Waldemar Kita il y a 19 ans, estime lui que cela ne sera pas du tout le cas. Et l'homme d'affaires de confier qu'il faut même se féliciter que l'actuel propriétaire ne cède pas le FC Nantes au moment où forcément le club a subitement perdu énormément de sa valeur en quittant la Ligue 1. Se confiant dans Ouest-France, celui qui dirige le club de basket des Metropolitans de Levallois-Perret ne croit pas du tout à un possible départ de Waldemar Kita dans les mois qui viennent.

Kita ne lâchera pas Nantes

Interrogé par le quotidien régional, Luc Dayan estime que Nantes ne doit pas se plaindre d'avoir un propriétaire tel que Waldemar Kita, même si ce dernier a clairement raté des choses. « Kita s’accroche, c’est tout à son honneur parce qu’il a effectivement dépensé beaucoup d’argent et pour pas beaucoup de résultats. Il a dépensé beaucoup d’argent, il s’est accroché, le club n’a jamais déposé le bilan, il n’y a jamais eu de faillite. Il a mis beaucoup d’argent même quand le club était en Ligue 1 pour équilibrer les comptes. Je ne vois pas pourquoi il ne ferait pas l’effort en Ligue 2. Sinon, il perd tout. Et puis, je n’ai pas l’impression que c’est ce qu’il a déclaré. Tant qu’il a les moyens de sa politique, il ne faut pas s’inquiéter. C’est le jour où il décide d’arrêter qu’il faudra s’inquiéter », explique l'ancien président du FC Nantes. Il n'est toutefois pas certain que ce discours passera bien auprès des supporters nantais, lesquels sont remontés comme jamais contre Waldemar et Franck Kita.
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Vas y fais un screen et ressort le dans 1 an qu’on rigole nostradamus

L’OL doit vendre, Tyler Morton sacrifié au mercato

Je ne vois pas en quoi le sacrifier lui plus qu'un autre... Attendons d'abord le dernier match avant de faire des spéculations de qui doit partir ou rester. M. Kang et consort doivent savoir ce qu'ils vont faire en fin de saison ^^.

OM : Le successeur de Rulli désigné, ça ne va pas coûter cher

Bah si justement puisque l’argument utilisé est le nombre de buts encaissés par le gardien ! Donc pourquoi ne pas comparer avec les autres gardiens qui en ont pris 5 également

Nantes : Kita refusera de vendre le club en Ligue 2

s'il vend on ne parlera plus de lui donc il le garde

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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