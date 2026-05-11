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OM : McCourt refuse cet entraîneur au salaire délirant

OM11 mai , 12:00
parCorentin Facy
8
Habib Beye a très peu de chances de rester l’entraîneur de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Frank McCourt et Stéphane Richard planchent donc sur sa succession. Le nom de Sergio Conceiçao a été évoqué.
L’Olympique de Marseille a très certainement trouvé son nouveau directeur sportif. Un accord verbal a été trouvé avec Grégory Lorenzi, sur le départ de Brest et qui était annoncé tout proche de l’OGC Nice. Le dirigeant de 42 ans va finalement, sauf retournement de situation, prendre la direction de l’OM pour succéder à Medhi Benatia. En concertation avec Stéphane Richard et Frank McCourt, sa première mission sera de trouver un nouvel entraîneur.
Habib Beye n’a pas rempli l’objectif qui lui avait été fixé, à savoir de qualifier Marseille en Ligue des Champions, et a par conséquent peu de chances de poursuivre l’aventure en Provence. Ces dernières heures, le nom de Sergio Conceiçao est brièvement revenu dans l’actualité marseillaise. En poste à Al-Ittihad, l’entraîneur portugais revient de manière systématique ou presque parmi les coachs cités à l’OM dès lors qu’il y a un changement.
Proche de signer à Marseille avant la venue de Roberto De Zerbi il y a deux ans, celui qui est passé par Nantes, Milan ou encore Porto, a toutefois peu de chances de succéder à Habib Beye cet été. Selon le compte insider Le Petit OM, généralement bien informé sur les coulisses du club olympien, son profil est totalement incompatible avec ce que recherche l’Olympique de Marseille sur le plan financier. Et pour cause, le salaire de Sergio Conceiçao à Al-Ittihad en Arabie Saoudite est estimé à près de 600.000 euros par mois.

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Frank McCourt, qui a clairement affiché la volonté de ne plus signer des chèques à tout-va dans les prochains mois, ne s’alignera pas sur de tels émoluments. Très généreux avec Roberto De Zerbi et même avec Igor Tudor ou Jorge Sampaoli ces dernières années, l’Américain n’a plus l’intention de faire flamber la carte bleue avec un entraîneur au salaire démesuré. L’OM sera certainement plus sur des coachs aux standards actuels d’Habib Beye, qui perçoit entre 200.000 et 300.000 euros par mois dans la cité phocéenne. Les noms de Bruno Genesio et de Christophe Galtier ont aussi été évoqués, reste à voir s’il entre davantage dans les critères fixés par Frank McCourt au nouveau président Stéphane Richard.
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vaut mieux un Conceicao à 600 qu'un Kongogbia a 450

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Vas y fais un screen et ressort le dans 1 an qu’on rigole nostradamus

L’OL doit vendre, Tyler Morton sacrifié au mercato

Je ne vois pas en quoi le sacrifier lui plus qu'un autre... Attendons d'abord le dernier match avant de faire des spéculations de qui doit partir ou rester. M. Kang et consort doivent savoir ce qu'ils vont faire en fin de saison ^^.

OM : Le successeur de Rulli désigné, ça ne va pas coûter cher

Bah si justement puisque l’argument utilisé est le nombre de buts encaissés par le gardien ! Donc pourquoi ne pas comparer avec les autres gardiens qui en ont pris 5 également

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s'il vend on ne parlera plus de lui donc il le garde

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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