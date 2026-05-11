Mata ICONSPORT_364694_0219

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

OL11 mai , 10:30
parCorentin Facy
2
En forme ces dernières semaines, l’OL a réalisé la très mauvaise opération de la 33e journée de Ligue 1 en s’inclinant à Toulouse (2-1). Deux joueurs sont accusés d’avoir plombé l’équipe de Paulo Fonseca au Stadium.
En déplacement à Toulouse dimanche soir, l’Olympique Lyonnais souhaitait surfer sur sa victoire contre Rennes la semaine précédente afin de conforter sa troisième place et se rapprocher un peu plus d’une qualification directe en Ligue des Champions. Les hommes de Paulo Fonseca sont tombés de haut, s’inclinant face au TFC pendant que Lille et Rennes gagnaient face à Monaco et le Paris FC. Les Gones sont retombés à la 4e place et pourraient glisser d’un rang supplémentaire le week-end prochain.
A Toulouse, ils n’ont pas été aidés par de trop nombreux joueurs complètement hors du coup. C’est notamment le cas des défenseurs Ainsley Maitland-Niles et Clinton Mata, complètement à la ramasse selon Le Progrès, qui n’a pas manqué de taper sur l’Anglais et l’Angolais.
« Sur l’ouverture du score, Gboho a eu tout le temps de lancer Méthalie au but en profondeur, dans l’intervalle entre Maitland-Niles et Mata, encore pris dans leur dos un peu plus tard sur ce contre tranchant fini sur le poteau par Hidalgo (45e). Et c’est en appuyant dans le dos de la défense à droite, et en y croyant plus que des Lyonnais trop tendres dans la surface, que les joueurs de Martinez Novell ont repris l’avantage par Kamanzi » souligne le quotidien rhodanien, appuyant sur le fait que le côté droit de la défense lyonnaise a été le vrai point faible des Gones tout au long de la rencontre.

Lire aussi

L’OL perd la troisième place à une journée de la finL’OL perd la troisième place à une journée de la fin
OL : Un carton rouge oublié, Lyon est écoeuréOL : Un carton rouge oublié, Lyon est écoeuré
Une appréciation partagée par L’Equipe, qui a attribué un très mauvais 3/10 à Ainsley Maitland-Niles et un 4/10 à peine meilleur à Clinton Mata. D’autres joueurs n’ont toutefois pas été épargnés non plus par le quotidien national. C’est par exemple le cas d’Abner, de Tyler Morton ou de Roman Yaremchuk, qui ont eux aussi obtenu 4/10 ou moins. La preuve que finalement, en dehors de trois ou quatre éléments un peu au-dessus de la mêlée, les joueurs de l’OL ont globalement livré un match très insuffisant pour espérer l’emporter contre une équipe toulousaine jamais simple à manoeuvrer.
Articles Recommandés
ICONSPORT_362267_0271
PSG

PSG : Cet attaquant à un but enfin viré

ICONSPORT_364024_0301
OM

OM : Greenwood prend la parole et règle le cas Beye

El Chiringuito expulse Mbappé de Madrid
Kylian Mbappé

« Mbappé, je le vends demain » : Josep Pedrerol l'expulse de Madrid

Le président de l'AS Saint-Etienne doit préparer l'avenir
ASSE

ASSE : Il détruit Kilmer Sports et les dirigeants

Fil Info

11 mai , 10:10
PSG : Cet attaquant à un but enfin viré
11 mai , 9:50
OM : Greenwood prend la parole et règle le cas Beye
11 mai , 9:30
« Mbappé, je le vends demain » : Josep Pedrerol l'expulse de Madrid
11 mai , 9:00
ASSE : Il détruit Kilmer Sports et les dirigeants
11 mai , 8:40
PSG : Lucas Chevalier numéro 3, il va partir
11 mai , 8:20
OL : Un carton rouge oublié, Lyon est écoeuré
11 mai , 8:00
« Habib Beye, c'est honteux » : L’Equipe l’assomme
11 mai , 7:40
TV : Manchester City - Crystal Palace, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
11 mai , 7:20
TV : Lens - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match du titre ?

Derniers commentaires

OL : Un carton rouge oublié, Lyon est écoeuré

En revanche j'espère que l'OL gardera et aura confiance en Alejandro Gomez Rodriguez, mine de rien à 18 ans il fait une très bonne saison en pro, 3 buts et 2 passes décisives en 17 match en n'étant pas toujours titulaire ses statistiques pour son âge sont plus qu'encourageantes.

OL : Un carton rouge oublié, Lyon est écoeuré

Sergio sors de ce corps … 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Un carton rouge oublié, Lyon est écoeuré

C’est un vrai gros soucis que de perdre à chaque fois LE match qui doit te sortir de l’ornière … y compris pour le rachat 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

Nous sommes passé à côté de ce match. Il a pas eu que les décisions arbitrales même si cela commence à se voir!

OL : Un carton rouge oublié, Lyon est écoeuré

Exact et la photo du titre m’a tellement fait marrer… 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

Loading