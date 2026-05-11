OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

En forme ces dernières semaines, l’OL a réalisé la très mauvaise opération de la 33e journée de Ligue 1 en s’inclinant à Toulouse (2-1). Deux joueurs sont accusés d’avoir plombé l’équipe de Paulo Fonseca au Stadium.

En déplacement à Toulouse dimanche soir, l’Olympique Lyonnais souhaitait surfer sur sa victoire contre Rennes la semaine précédente afin de conforter sa troisième place et se rapprocher un peu plus d’une qualification directe en Ligue des Champions. Les hommes de Paulo Fonseca sont tombés de haut , s’inclinant face au TFC pendant que Lille et Rennes gagnaient face à Monaco et le Paris FC. Les Gones sont retombés à la 4e place et pourraient glisser d’un rang supplémentaire le week-end prochain.

A Toulouse, ils n’ont pas été aidés par de trop nombreux joueurs complètement hors du coup. C’est notamment le cas des défenseurs Ainsley Maitland-Niles et Clinton Mata, complètement à la ramasse selon Le Progrès, qui n’a pas manqué de taper sur l’Anglais et l’Angolais.

« Sur l’ouverture du score, Gboho a eu tout le temps de lancer Méthalie au but en profondeur, dans l’intervalle entre Maitland-Niles et Mata, encore pris dans leur dos un peu plus tard sur ce contre tranchant fini sur le poteau par Hidalgo (45e). Et c’est en appuyant dans le dos de la défense à droite, et en y croyant plus que des Lyonnais trop tendres dans la surface, que les joueurs de Martinez Novell ont repris l’avantage par Kamanzi » souligne le quotidien rhodanien, appuyant sur le fait que le côté droit de la défense lyonnaise a été le vrai point faible des Gones tout au long de la rencontre.

Une appréciation partagée par L’Equipe, qui a attribué un très mauvais 3/10 à Ainsley Maitland-Niles et un 4/10 à peine meilleur à Clinton Mata. D’autres joueurs n’ont toutefois pas été épargnés non plus par le quotidien national. C’est par exemple le cas d’Abner, de Tyler Morton ou de Roman Yaremchuk, qui ont eux aussi obtenu 4/10 ou moins. La preuve que finalement, en dehors de trois ou quatre éléments un peu au-dessus de la mêlée, les joueurs de l’OL ont globalement livré un match très insuffisant pour espérer l’emporter contre une équipe toulousaine jamais simple à manoeuvrer.