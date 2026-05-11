OL : Un carton rouge oublié, Lyon est écoeuré

L'OL s'est incliné à Toulouse (2-1), et cette défaite pourrait coûter très cher à l'équipe de Paulo Fonseca, laquelle n'est plus sur le podium de la Ligue 1. Un fait de jeu a cependant irrité les joueurs, les dirigeants et les supporters de Lyon.

Globalement, l'Olympique Lyonnais a déçu dimanche soir au Stadium, les joueurs rhodaniens ayant du mal à retrouver l'énergie des dernières semaines. Et la victoire du TFC n'a rien de scandaleux. Mais, du côté de l'OL, certains avaient du mal à digérer une décision de Bastien Dechepy peu avant la fin de la première période. Sur une action offensive lyonnaise, Endrick a été touché par Dayann Methalie. Le défenseur toulousain, auteur de l'ouverture du score à la 10e, intervenait d'un geste spectaculaire, mais très haut, pour récupérer le ballon (notre photo). Une action qui a laissé Endrick au tapis, et qui a suscité l'indignation de nombreux supporters lyonnais, lesquels estiment que le TFC aurait dû se retrouver à dix. « Incompréhensible que Methalie ne prenne pas rouge... Alors, c'est pas contre l'OL, c'est pas la première fois de la saison, mais c'est justement ça le problème. Pied super haut, plus haut que la tête adverse... Il ne touche pas de la semelle, ok (et heureusement) mais c'est rouge », fulminait par exemple Jean-Baptiste Duluc.

Endrick a eu chaud (DR Ligue 1+)

Du côté de l'Olympique Lyonnais, il n'y a pas eu de réaction officielle, mais dans le quotidien Le Progrès, on apprend que les dirigeants de l'OL ont tout de même été surpris de voir que l'arbitre n'expulse pas le joueur toulousain sur cette action de jeu. « On a pris des rouges pour moins que ça », a confié un responsable de Lyon à nos confrères après la rencontre, sans aller plus loin dans la polémique. Il est vrai que si le Toulouse Football Club s'était retrouvé à dix dès avant même la fin de la première période, le scénario de cette rencontre aurait peut-être été différent, mais l'Olympique Lyonnais n'a pas voulu en faire des caisses. Pour l'OL, qui a tout de même perdu la main dans la course au podium au bénéfice de Lille, il faut surtout préparer la réception de Lens comme une finale, Lyon ayant la possibilité de s'assurer la quatrième place à domicile sans attendre le résultat de Rennes à l'OM.