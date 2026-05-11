Endrick et l'OL n'en croient pas leurs yeux
L'OL a perdu gros à Toulouse

OL : Un carton rouge oublié, Lyon est écoeuré

OL11 mai , 8:20
parClaude Dautel
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L'OL s'est incliné à Toulouse (2-1), et cette défaite pourrait coûter très cher à l'équipe de Paulo Fonseca, laquelle n'est plus sur le podium de la Ligue 1. Un fait de jeu a cependant irrité les joueurs, les dirigeants et les supporters de Lyon.
Globalement, l'Olympique Lyonnais a déçu dimanche soir au Stadium, les joueurs rhodaniens ayant du mal à retrouver l'énergie des dernières semaines. Et la victoire du TFC n'a rien de scandaleux. Mais, du côté de l'OL, certains avaient du mal à digérer une décision de Bastien Dechepy peu avant la fin de la première période. Sur une action offensive lyonnaise, Endrick a été touché par Dayann Methalie. Le défenseur toulousain, auteur de l'ouverture du score à la 10e, intervenait d'un geste spectaculaire, mais très haut, pour récupérer le ballon (notre photo). Une action qui a laissé Endrick au tapis, et qui a suscité l'indignation de nombreux supporters lyonnais, lesquels estiment que le TFC aurait dû se retrouver à dix. « Incompréhensible que Methalie ne prenne pas rouge... Alors, c'est pas contre l'OL, c'est pas la première fois de la saison, mais c'est justement ça le problème. Pied super haut, plus haut que la tête adverse... Il ne touche pas de la semelle, ok (et heureusement) mais c'est rouge », fulminait par exemple Jean-Baptiste Duluc.
Endrick a eu chaud
Endrick a eu chaud (DR Ligue 1+)
Du côté de l'Olympique Lyonnais, il n'y a pas eu de réaction officielle, mais dans le quotidien Le Progrès, on apprend que les dirigeants de l'OL ont tout de même été surpris de voir que l'arbitre n'expulse pas le joueur toulousain sur cette action de jeu. « On a pris des rouges pour moins que ça », a confié un responsable de Lyon à nos confrères après la rencontre, sans aller plus loin dans la polémique. Il est vrai que si le Toulouse Football Club s'était retrouvé à dix dès avant même la fin de la première période, le scénario de cette rencontre aurait peut-être été différent, mais l'Olympique Lyonnais n'a pas voulu en faire des caisses. Pour l'OL, qui a tout de même perdu la main dans la course au podium au bénéfice de Lille, il faut surtout préparer la réception de Lens comme une finale, Lyon ayant la possibilité de s'assurer la quatrième place à domicile sans attendre le résultat de Rennes à l'OM.
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Derniers commentaires

OL : Un carton rouge oublié, Lyon est écoeuré

En revanche j'espère que l'OL gardera et aura confiance en Alejandro Gomez Rodriguez, mine de rien à 18 ans il fait une très bonne saison en pro, 3 buts et 2 passes décisives en 17 match en n'étant pas toujours titulaire ses statistiques pour son âge sont plus qu'encourageantes.

OL : Un carton rouge oublié, Lyon est écoeuré

Sergio sors de ce corps … 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Un carton rouge oublié, Lyon est écoeuré

C’est un vrai gros soucis que de perdre à chaque fois LE match qui doit te sortir de l’ornière … y compris pour le rachat 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

Nous sommes passé à côté de ce match. Il a pas eu que les décisions arbitrales même si cela commence à se voir!

OL : Un carton rouge oublié, Lyon est écoeuré

Exact et la photo du titre m’a tellement fait marrer… 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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