PSG : Daniel Riolo lance un défi à Nasser Al-Khelaifi

Le PSG peut sérieusement envisager de réaliser une deuxième saison historique, et forcément tout va bien du côté du club de la capitale. Mais Daniel Riolo estime que Nasser Al-Khelaifi doit se mettre au niveau pour que le Paris SG soit vraiment à la hauteur.

Pour les supporters du Paris Saint-Germain, c'est actuellement une vie de rêve qu'ils mènent depuis plus d'un an. Et dimanche soir, entre la victoire contre Brest, synonyme ou presque de titre de champion de France, la présentation du nouveau maillot qui fait l'unanimité et l'euphorie engendrée par la qualification pour la finale de la Ligue des champions, le Parc des Princes était en extase. Sur RMC, Daniel Riolo, parfois vilipendé par les fans parisiens compte tenu de ses propos sur Luis Enrique, a reconnu que la période était hallucinante et que Paris réussissait tout. Mais le journaliste de l'After Foot a tout de même glissé un petit tacle à Nasser Al-Khelaïfi, dont il regrette l'attitude face aux autres clubs de Ligue 1

Daniel Riolo demande à Nasser Al-Khelaifi de changer

Dans la foulée de la victoire contre Brest, Daniel Riolo a fustigé le dirigeant qatari avant de lui lancer un appel . « Honnêtement, le PSG fait tout bien. À part les bizarreries de Nasser du côté de la politique institutionnelle de la LFP, le reste, que ce soit sportivement, ou même des détails, c’est parfait. Ce qu’ont fait les supporters en allant aider à remettre en place l’expo suite au saccage du soir du match contre le Bayern Munich. J’ai trouvé que c’était un geste bien. Dimanche soir, c’était aussi les 10 ans du CUP (Collectif Ultras Paris), il y avait une fête, c’était bien.

Non vraiment, ils font tout bien : ils invitent des anciens présidents, des anciens joueurs. C’est une période absolument faste pour le PSG. Et que dans cette période, ils sortent le vieux maillot pour renouer avec le passé, c’est parfait. À part Nasser, tout va bien. Après, on est quand même obligé de dire que la Ligue 1 est dans cet état parce qu'il y a eu des choix complètement fous qui perdurent. J’aimerais que Nasser Al-Khelaifi change. Ils ont fait un premier pas sur la répartition des droits internationaux, mais en un claquement de doigts, il peut changer le football français, et sans que ça lui coûte rien. Qu’il le fasse ! Il faudrait juste ouvrir les yeux », réclame le journaliste.