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L'OM le recrute libre, il fait ses valises pour 10 ME

OM11 mai , 14:30
parCorentin Facy
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Recruté pour zéro euro par l’OM il y a tout juste un an, CJ Egan-Riley pourrait retourner en Angleterre la saison prochaine. L’international espoir anglais est courtisé et pourrait rapporter 10 millions d’euros aux Olympiens.
Un an et onze matchs de Ligue 1 plus tard, CJ Egan-Riley est déjà sur le départ à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen pensait pourtant avoir réalisé une belle opération en s’offrant le défenseur central de 23 ans l’été dernier, à l’issue de son contrat avec Burnley. Considéré comme très prometteur au moment de son arrivée, Egan-Riley était courtisé par de nombreux clubs européens de premier plan. Mais l’Anglais n’a pas réussi à confirmer les espoirs placés en lui.
Confronté à une trop rude concurrence à l’OM avec Balerdi, Aguerd, Pavard ou encore Medina, il n’a disputé qu’une dizaine de matchs, rarement comme titulaire. Un départ cet été est par conséquent envisageable d’autant que Marseille a une belle opportunité de réaliser une plus-value avec un joueur recruté pour zéro euro. Cela tombe bien, TransferFeed nous apprend que CJ Egan-Riley a des courtisans. Le média explique que Southampton et Ipswich sont très intéressés par la perspective de faire revenir le natif de Manchester Outre-Manche. Son prix a été fixé par la direction marseillaise à environ 10 millions d’euros, sans compter un potentiel intéressement sur un futur transfert.

Egan-Riley courtisé en Angleterre

A défaut d’avoir réalisé une belle opération sportive avec un joueur qui a globalement déçu, l’OM pourrait donc tirer profit sur le plan financier du passage de CJ Egan-Riley en Provence. Ce dossier, comme tous les autres, sera néanmoins conditionné à l’aval du nouveau directeur sportif, probablement Grégory Lorenzi. Le prochain entraîneur qui succèdera à Habib Beye aura également son mot à dire. Quoi qu’il en soit, l’effectif olympien sera amené à évoluer de manière considérable dans les prochaines semaines et CJ Egan-Riley pourrait être l’un des premiers à faire ses valises au mercato.
C. Egan Riley

C. Egan Riley

EnglandAngleterre Âge 23 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
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Super Cup

2025/2026
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Champions League

2025/2026
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Rouge0
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Ligue 1

2025/2026
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Jaune1
Rouge1
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LOSC Lille
61331878523517
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60331869533617
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Rennes
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O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
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10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
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15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
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18
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163337233276-44

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