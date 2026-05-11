L'OM le recrute libre, il fait ses valises pour 10 ME

Recruté pour zéro euro par l’OM il y a tout juste un an, CJ Egan-Riley pourrait retourner en Angleterre la saison prochaine. L’international espoir anglais est courtisé et pourrait rapporter 10 millions d’euros aux Olympiens.

Un an et onze matchs de Ligue 1 plus tard, CJ Egan-Riley est déjà sur le départ à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen pensait pourtant avoir réalisé une belle opération en s’offrant le défenseur central de 23 ans l’été dernier, à l’issue de son contrat avec Burnley. Considéré comme très prometteur au moment de son arrivée, Egan-Riley était courtisé par de nombreux clubs européens de premier plan. Mais l’Anglais n’a pas réussi à confirmer les espoirs placés en lui.

Confronté à une trop rude concurrence à l’OM avec Balerdi, Aguerd, Pavard ou encore Medina, il n’a disputé qu’une dizaine de matchs, rarement comme titulaire. Un départ cet été est par conséquent envisageable d’autant que Marseille a une belle opportunité de réaliser une plus-value avec un joueur recruté pour zéro euro. Cela tombe bien, TransferFeed nous apprend que CJ Egan-Riley a des courtisans. Le média explique que Southampton et Ipswich sont très intéressés par la perspective de faire revenir le natif de Manchester Outre-Manche. Son prix a été fixé par la direction marseillaise à environ 10 millions d’euros, sans compter un potentiel intéressement sur un futur transfert.

Egan-Riley courtisé en Angleterre

A défaut d’avoir réalisé une belle opération sportive avec un joueur qui a globalement déçu, l’OM pourrait donc tirer profit sur le plan financier du passage de CJ Egan-Riley en Provence. Ce dossier, comme tous les autres, sera néanmoins conditionné à l’aval du nouveau directeur sportif, probablement Grégory Lorenzi. Le prochain entraîneur qui succèdera à Habib Beye aura également son mot à dire. Quoi qu’il en soit, l’effectif olympien sera amené à évoluer de manière considérable dans les prochaines semaines et CJ Egan-Riley pourrait être l’un des premiers à faire ses valises au mercato