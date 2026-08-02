Ethan Mbappé « plus rapide que Kylian », Lille va l’adorer

Auteur d’un doublé contre Louvain en match amical samedi après-midi, Ethan Mbappé sera peut-être la révélation de la saison en Ligue 1. L’ailier du LOSC veut s’imposer comme un titulaire aux yeux de Davide Ancelotti.

Même s’il compte déjà 31 apparitions en Ligue 1 depuis le début de sa carrière, Ethan Mbappé est encore un jeune joueur à l’échelle de notre championnat. Auteur de seulement 3 buts et 1 passe décisive en championnat au total en professionnels, le natif de Montreuil est peut-être à un tournant de son début de carrière. Tandis que son contrat avec le LOSC expire dans un an, le frère de Kylian Mbappé a toutes les chances de s’imposer comme un titulaire aux yeux du nouvel entraîneur Davide Ancelotti. Sa préparation estivale est en tout cas convaincante comme le démontre son doublé inscrit lors du large succès lillois face à Louvain (3-6) samedi après-midi

Son coéquipier Ngal’ayel Mukau est en tout cas convaincu qu’Ethan Mbappé peut être l’attraction lilloise de la saison à venir. D’autant que selon le milieu défensif congolais, l’ailier des Nordistes est plus rapide que son frère… ça promet. « Je lui ai dit de pousser, de pousser, d’y aller. Parce qu’il va très, très vite. Je pense qu’il n’est pas conscient de sa vitesse. Je dis tout le temps à Ethan qu’il est plus rapide que son frère » a d’abord lâché Mukau à la sortie du match amical entre Lille et Louvain, avant de poursuivre.

Lire aussi Mbappé et Giroud offrent un large succès au LOSC

« J’essaie de lui donner des conseils et j’espère qu’il va faire une très bonne saison. Parce que ça va être une saison importante pour lui. Quand il a eu ses blessures, je l’ai motivé comme tout le monde. Car on est un groupe très, très proche. On le pousse à travailler. Aujourd’hui, ça a payé » savoure Ngal’ayel Mukau, qui espère lui aussi qu’Ethan Mbappé parviendra à s’imposer comme un titulaire indiscutable du LOSC la saison prochaine. Avant sa possible explosion, Olivier Létang se démène pour boucler la prolongation du jeune Lillois de 19 ans. Des discussions sont en cours comme l’a officiellement reconnu le président des Dogues même si pour l’heure, aucun accord définitif n’a été trouvé entre les deux parties.