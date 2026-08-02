Ethan Mbappé « plus rapide que Kylian », Lille va l’adorer

Ethan Mbappé « plus rapide que Kylian », Lille va l’adorer

LOSC02 août , 11:30
parCorentin Facy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Auteur d’un doublé contre Louvain en match amical samedi après-midi, Ethan Mbappé sera peut-être la révélation de la saison en Ligue 1. L’ailier du LOSC veut s’imposer comme un titulaire aux yeux de Davide Ancelotti.
Même s’il compte déjà 31 apparitions en Ligue 1 depuis le début de sa carrière, Ethan Mbappé est encore un jeune joueur à l’échelle de notre championnat. Auteur de seulement 3 buts et 1 passe décisive en championnat au total en professionnels, le natif de Montreuil est peut-être à un tournant de son début de carrière. Tandis que son contrat avec le LOSC expire dans un an, le frère de Kylian Mbappé a toutes les chances de s’imposer comme un titulaire aux yeux du nouvel entraîneur Davide Ancelotti. Sa préparation estivale est en tout cas convaincante comme le démontre son doublé inscrit lors du large succès lillois face à Louvain (3-6) samedi après-midi.
Son coéquipier Ngal’ayel Mukau est en tout cas convaincu qu’Ethan Mbappé peut être l’attraction lilloise de la saison à venir. D’autant que selon le milieu défensif congolais, l’ailier des Nordistes est plus rapide que son frère… ça promet. « Je lui ai dit de pousser, de pousser, d’y aller. Parce qu’il va très, très vite. Je pense qu’il n’est pas conscient de sa vitesse. Je dis tout le temps à Ethan qu’il est plus rapide que son frère » a d’abord lâché Mukau à la sortie du match amical entre Lille et Louvain, avant de poursuivre.

Lire aussi

Mbappé et Giroud offrent un large succès au LOSCMbappé et Giroud offrent un large succès au LOSC
« J’essaie de lui donner des conseils et j’espère qu’il va faire une très bonne saison. Parce que ça va être une saison importante pour lui. Quand il a eu ses blessures, je l’ai motivé comme tout le monde. Car on est un groupe très, très proche. On le pousse à travailler. Aujourd’hui, ça a payé » savoure Ngal’ayel Mukau, qui espère lui aussi qu’Ethan Mbappé parviendra à s’imposer comme un titulaire indiscutable du LOSC la saison prochaine. Avant sa possible explosion, Olivier Létang se démène pour boucler la prolongation du jeune Lillois de 19 ans. Des discussions sont en cours comme l’a officiellement reconnu le président des Dogues même si pour l’heure, aucun accord définitif n’a été trouvé entre les deux parties.
Articles Recommandés
Andy Diouf La Piste Parfaite A Zero Euro De Lom
OM

Andy Diouf, la piste parfaite à zéro euro de l'OM

Psg Luis Enrique Donne Lordre De Recruter Gavi
PSG

PSG : Luis Enrique donne l’ordre de recruter Gavi

Tv Om Al Shahania A Quelle Heure Et Sur Quelle Chaine
TV

TV : OM-Al Shahania, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Nantes Boucle Une Tres Belle Signature En Ligue 1
FC Nantes

Nantes boucle une très belle signature en Ligue 1

Fil Info

02 août , 14:00
Andy Diouf, la piste parfaite à zéro euro de l'OM
02 août , 13:40
PSG : Luis Enrique donne l’ordre de recruter Gavi
02 août , 13:20
TV : OM-Al Shahania, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
02 août , 13:00
Nantes boucle une très belle signature en Ligue 1
02 août , 12:40
L'OL doit foncer à Toulouse pour ce bon plan à 10 ME
02 août , 12:20
OM : Raul Asencio accepte de signer à Marseille
02 août , 12:00
PSG : Paris s’attaque à un défenseur blessé à 50 ME
02 août , 11:34
Felix Bacher pas qualifié pour Sparta-OL
02 août , 11:00
Real : Endrick veut partir, réunion explosive à Madrid

Derniers commentaires

Ethan Mbappé « plus rapide que Kylian », Lille va l’adorer

Y a le championnat d’athlétisme bientôt

OM : Under successeur de Greenwood, Marseille insiste

Faire rentrer un international en doublure de Mendes, il me semble que ça n'a rien a voir avec un plan de relance qui mise sur un mec a la cave a Fenerbahçe.

L'OL doit foncer à Toulouse pour ce bon plan à 10 ME

J'aime bien le profil, c'est plutôt bien ciblé avec les besoins de l'effectif et ceux de Fonseca. Ca fait 2 saisons qu'il est performant en L1 et qu'il fait partie des tous meilleurs(dans ce champ et en Europe), dans son registre. International vénézulien. Bidstrup, en travailleur infatiguable. Morton à la baguette et Casseres en récupérateur relanceur(passes). Seul bémol dans notre milieu, pas de profil qui sait remonter le ballon, balle au pied et casser les lignes physiquement. Nartey, me pose question aussi. à 10 M j'en doute, ce sera plus cher et il faut vendre Tessmann+Mangala pour envisager de le faire venir.

Felix Bacher pas qualifié pour Sparta-OL

Plutôt Mata Kluivert Tessmann Ouedraogo. Kango n'a pas été bon depuis le début de la prépa tout comme AMN, Mata pas mieux mais en ard il peut éventuellement faire le job. Kamara un peu léger, je préfère tenter Tessmann qui lui a fait une prépa ok et parait plus concentré. Himbert Openda Fofana devant

Felix Bacher pas qualifié pour Sparta-OL

La charnière qui se présentera sera Mata - Kluivert ! C'est flippant mais je vois pas d'autres alternatives. Si on a ouedraogo et Kango sur les côtés, il faudra espérer le miracle

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading