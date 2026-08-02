TV : Ligue1+ jubile, son pari de l'été fonctionne

Pour éviter de subir une vague de désabonnements durant l’été, Ligue1+ a réussi à acquérir de nombreux droits de matchs amicaux des clubs français. Un pari réussi selon le directeur éditorial de la chaîne.

Lancée il y a un an, Ligue1+ a vécu une première saison contrastée. Sur les plans techniques et éditoriaux, la chaîne est une vraie réussite. Elle a vite été acceptée et même appréciée des supporters, qui y trouvent leur compte avec des journalistes qualifiés, une immersion inédite et très peu de problèmes techniques. Financièrement en revanche, c’est plus compliqué. Malgré un beau succès avec plus d’un million d’abonnés dès la première saison, la chaîne Ligue1+ est bien moins rémunératrice pour les clubs que ne l’étaient les droits TV des diffuseurs traditionnels par le passé.

« Nous résistons très bien cet été, nous sommes au-dessus de ce que nous avions envisagé. Nous étions au-dessus du million d’abonnés lors du dernier comptage fin mai » a-t-il détaillé dans L’Equipe. La deuxième saison est par conséquent cruciale pour la chaîne de la LFP, qui devait limiter la casse durant l’été. La crainte était de subir une énorme vague de désabonnements en juin et juillet, avec zéro match de Ligue 1 au programme. Pour éviter ce fiasco, la chaîne a réussi à acquérir les droits de nombreux matchs amicaux, notamment ceux de l’OM, de Rennes ou encore de Lens. Un pari réussi pour permettre à la chaîne de conserver son socle d’abonnés selon Jérôme Cazadieu, directeur éditorial de Ligue1+.a-t-il détaillé dans L’Equipe.

Les matchs amicaux sur Ligue1+, une réussite

Dans cette même logique, Ligue1+ proposera à ses abonnés le Trophée des champions entre le Paris Saint-Germain et Lens le 16 août prochain à 20h45 ainsi que les deux matchs de barrage de Ligue Conférence de l’AS Monaco les 20 et 27 août prochain. Enfin, la nouvelle saison 2026-2027 de Ligue 1 sera officiellement lancée le vendredi 21 août prochain à l’occasion du choc entre l’OM et Strasbourg au Vélodrome. Un match qui lancera une nouvelle saison qui sera à suivre à 100% sur Ligue1+, qui a récupéré le match du samedi à 17 heures, détenu l’an passé par BeInSports.