Bordeaux : Sparta remercie Lopez et présente son projet

Dans un communiqué officiel, les Girondins de Bordeaux ont annoncé l’ouverture d’un « nouveau chapitre » après la vente officielle du club à Sparta Capital et Park Bench.

« Nous sommes aujourd’hui au début d'un nouveau chapitre pour le FC Girondins de Bordeaux. Chez Sparta, au cours de ces six derniers mois, nous n'avons cessé de poser une seule et même question : que faudra-t-il pour ramener Bordeaux là où est sa place, au sommet du football français ? Nous avons rencontré des experts et des investisseurs venus du monde entier. Parmi eux, un groupe partageait notre vision et nos valeurs. Nous sommes fiers d'accueillir Park Bench comme partenaire stratégique de cette aventure. Nous éprouvons un immense respect pour l'histoire de ce club. Bordeaux est l'un des grands noms du football hexagonal : une tradition fière, un centre de formation reconnu, des générations de joueurs d'exception, un ancrage au cœur de sa ville et de sa région. Nous mesurons la responsabilité qui accompagne l'entrée dans cette histoire, et nous savons qu'un club est bien plus qu'un bilan comptable. Notre mission est claire : honorer le passé tout en bâtissant l'avenir, avec patience et avec rigueur. Notre priorité immédiate, c'est la stabilité : la gouvernance, la vision et le savoir-faire pour avancer avec confiance. Cela passe notamment par un dialogue ouvert et constructif avec la DNCG, dont la procédure suit son cours. Nous respectons le rôle essentiel qu'elle joue dans la préservation de la santé du football français à long terme, et nous nous engageons à travailler à ses côtés pour démontrer la solidité et la pérennité financières dont ce club a besoin.

La reconstruction prendra du temps, mais Bordeaux dispose de toutes les fondations pour renaître. À travers toutes les tempêtes, la fidélité des supporters bordelais a été tout simplement extraordinaire. Leur passion a porté ce club dans ses heures les plus sombres, et nous voulons qu'ils le sachent : ils seront au centre de chacune de nos décisions. Le centre de formation, la ville, toute la communauté des bords de Garonne et le maillage des clubs locaux partenaires — voilà ce que nous aimons, et ce que nous sommes venus renforcer pour les générations à venir. Nous remercions le maire de Bordeaux, Thomas Cazenave, et son équipe pour le rôle décisif qu'ils ont joué dans la réalisation de cette transaction. La volonté de la ville de soutenir le club constitue l'un des piliers du succès futur des Girondins, et nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre un dialogue fructueux avec la ville et la métropole dans les années à venir. Nous tenons aussi à remercier Gérard Lopez, qui a accepté de travailler avec Sparta Capital afin de trouver de nouveaux investisseurs capables d'assurer la continuité du projet et de poursuivre le développement des Girondins de Bordeaux. Sans son engagement personnel et son soutien jusqu'aux derniers instants, cette opération n'aurait pas pu aboutir » écrit le club au scapulaire sur son site officiel.