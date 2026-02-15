ICONSPORT_341683_0065

L1 : Lorient mate Angers, Auxerre coule Metz

Ligue 115 févr. , 19:09
parHadrien Rivayrand
0
22e journée de Ligue 1
FC Metz - Auxerre : 1-3
FC Lorient - Angers : 2-0
Ce dimanche en Ligue 1, le FC Lorient a réalisé une belle opération face au SCO d'Angers au Moustoir. Une victoire convaincante des Bretons qui leur permet de se hisser dans le top 10 du championnat.
Les Merlus ont livré une prestation très sérieuse en Ligue 1 ce dimanche contre une formation angevine pourtant en forme ces dernières semaines. Efficaces dans les deux surfaces, les Lorientais ont rapidement pris les devants. Dès la 9e minute, Pablo Pagis a ouvert le score. Puis, peu avant l’heure de jeu, Jean-Victor Makengo a fait le break, mettant définitivement son équipe à l’abri.
Grâce à ce succès, le FC Lorient grimpe à la 9e place de Ligue 1 avec 31 points. De son côté, Angers pointe désormais au 11e rang avec 29 unités.
Dans l’autre rencontre de 17h15, l’AJ Auxerre pris le meilleur sur le FC Metz dans un duel crucial pour le maintien. Les Bourguignons se sont imposés 3 buts à 1 au terme d’une prestation aboutie.
Le match a rapidement basculé avec un but contre son camp de Sadibou Sané dès la 4e minute. Lassine Sinayoko a ensuite fait le break à la 76e minute, avant qu’Kevin Danois ne scelle définitivement la victoire d’un véritable chef-d’œuvre à la 89e. Les Lorrains ont réduit l’écart dans le temps additionnel grâce à une réalisation, elle aussi splendide, de Nathan Mbala.
Au classement, le FC Metz reste bon dernier avec 13 points. De son côté, Auxerre peut de nouveau croire au maintien : le club bourguignon occupe la 16e place, synonyme de barrage, avec cinq longueurs de retard sur le premier non-relégable, actuellement le Paris FC.
0
Derniers commentaires

L'OM et Habib Beye, c'est déjà fini !

Alors va dire ca à Liverpool ils ont dépenser 100 milliards pour être 7 ème en PL

OM : Pierre Ménès habille Beye pour l'hiver

Dans ton image, on est plus proche du type qui critique tous les restaurants et leurs plats sans être lui-même un client de l'établissement.. Que du type qui va vérifier sur place si ce qu'il dit est censé 😅

L'OM et Habib Beye, c'est déjà fini !

Quand t'achete des joueurs a ce prix tu passer les pools de C1.

L'OM et Habib Beye, c'est déjà fini !

Après a Marseille c'est pas tellement une crise ils traverse juste une mauvaise passe , les médias ils en font tout un cinéma quand ca perd ils descendent tout le monde, mais quand ca gagne ils suce tout le monde

L'OM et Habib Beye, c'est déjà fini !

De toute façon marseille a force de virer comme ca leurs entraineurs et voir les innombrables crises que vit ce club, ils vont finir par plus trouver personne.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

