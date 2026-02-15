L1 : Lorient mate Angers, Auxerre coule Metz

22e journée de Ligue 1

FC Metz - Auxerre : 1-3

Ce dimanche en Ligue 1, le FC Lorient a réalisé une belle opération face au SCO d'Angers au Moustoir. Une victoire convaincante des Bretons qui leur permet de se hisser dans le top 10 du championnat.

Les Merlus ont livré une prestation très sérieuse en Ligue 1 ce dimanche contre une formation angevine pourtant en forme ces dernières semaines. Efficaces dans les deux surfaces, les Lorientais ont rapidement pris les devants. Dès la 9e minute, Pablo Pagis a ouvert le score. Puis, peu avant l’heure de jeu, Jean-Victor Makengo a fait le break, mettant définitivement son équipe à l’abri.

Grâce à ce succès, le FC Lorient grimpe à la 9e place de Ligue 1 avec 31 points. De son côté, Angers pointe désormais au 11e rang avec 29 unités.

Dans l’autre rencontre de 17h15, l’AJ Auxerre pris le meilleur sur le FC Metz dans un duel crucial pour le maintien. Les Bourguignons se sont imposés 3 buts à 1 au terme d’une prestation aboutie.

Le match a rapidement basculé avec un but contre son camp de Sadibou Sané dès la 4e minute. Lassine Sinayoko a ensuite fait le break à la 76e minute, avant qu’Kevin Danois ne scelle définitivement la victoire d’un véritable chef-d’œuvre à la 89e. Les Lorrains ont réduit l’écart dans le temps additionnel grâce à une réalisation, elle aussi splendide, de Nathan Mbala.

Au classement, le FC Metz reste bon dernier avec 13 points. De son côté, Auxerre peut de nouveau croire au maintien : le club bourguignon occupe la 16e place, synonyme de barrage, avec cinq longueurs de retard sur le premier non-relégable, actuellement le Paris FC.