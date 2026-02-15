Groupama Stadium OL

OL - Nice : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

22e journée de Ligue 1 :
La compo de l’OL : Greif - Mata, Niakhaté, Hateboer - Maitland-Niles, Tessmann, Morton, Abner - Nartey, Sulc, Tolisso.
La compo de Nice : Dupé - Clauss, Oppong, Dante, Abdi - Sanson, Vanhoutte - Louchet, Diop, Cho - Wahi.

15 février 2026 à 20:45
Olympique Lyonnais
0
0
Live
Nice
6
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

