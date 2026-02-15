OL - Nice : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Je pense que c'est son meilleur poste à Hateboer. Faut pas l'enterrer trop vite
Je pense que nartey va jouer en demi derrière sulc
C'est pas une mauvaise idée de donner la gérance au assos, la plupart des clubs en Espagne sont gérés par des assos
J'ai lu que Mc Court est venu en France après 8 mois d'absence au vélodrome pour régler son compte avec khaleifi . Manque de pot pour le Ricain les marseillais lui ont réglé son compte
C'est souvent comme ça.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter l'OGC Nice 👊🔴🔵 #OLOGCN
Notre 𝒐𝒏𝒛𝒆 🦅 #ologcn