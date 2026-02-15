OL - Nice : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

22e journée de Ligue 1 :

La compo de l’OL : Greif - Mata, Niakhaté, Hateboer - Maitland-Niles, Tessmann, Morton, Abner - Nartey, Sulc, Tolisso.

La compo de Nice : Dupé - Clauss, Oppong, Dante, Abdi - Sanson, Vanhoutte - Louchet, Diop, Cho - Wahi.