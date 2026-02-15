ICONSPORT_289630_0015

Rennes menace d'attaquer L'Equipe en justice

Rennes15 févr. , 19:30
parNathan Hanini
Sur le plateau de l’Equipe du soir, les tensions entre Habib Beye, mis sur la touche cette semaine, et son capitaine Brice Samba ont été évoquées. Ce dimanche, le Stade Rennais menace le quotidien sportif de l'attaquer en justice.
Le Stade Rennais patiente désormais pour la venue de Franck Haise sur le banc après l’éviction d’Habib Beye. L’ancien entraîneur du Red Star et le club breton se sont séparés en début de semaine après une succession de mauvais résultats. Les tensions entre l'entraîneur et les cadres de son groupe sont connues. Mais, fort étrangement, et à priori à contretemps, Olivier Ménard a évoqué ce vendredi un dossier à charge contre Brice Samba et Arnaud Pouille, lesquels seraient, selon les propres mots de notre confrère, des « fêtards ». Tout cela étant monté en mayonnaise sur les réseaux sociaux, le club breton a décidé de contre-attaquer et envisage d'attaquer le média sportif.

Rennes contre-attaque !

Sur le plateau de l’Equipe du soir de ce samedi 14 février, les chroniqueurs autour du plateau ont tenté d’expliquer la fissure entre Habib Beye et son vestiaire, notamment Brice Samba. « Il m’est revenu des choses sur le contexte rennais et sur comment Habib Beye avait perdu son vestiaire. Est-ce que c’est par rectitude ? par maladresse ? par inexpérience ? J’ai appris une petite histoire. Il y a sept jours, Brice Samba était écarté par Habib Beye. Mais le gardien de but, fêtard, arrivait à l’entraînement, je vais mettre des guillemets « très fatigué ». Il était « fatigué » de faire la fête. Habib Beye a vu et a demandé du soutien à Arnaud Pouille. Et ce que j’ai appris, c’est que le capitaine de soirée de Brice Samba, c’est Arnaud Pouille », a lancé Olivier Ménard.
Une affirmation qui n’a pas plu au Stade Rennais. Le club breton réagit ce dimanche en démentant les accusations : « Le Stade Rennais F.C. tient à exprimer sa profonde stupéfaction suite aux propos mensongers et scandaleux tenus à l’encontre de son gardien de but et de son Président sur la chaîne L'Équipe. Ces allégations portent atteinte à l’image et aux intérêts du SRFC, de sa direction et de ses collaborateurs. Face à ces informations totalement erronées formulées sans qu’aucune prise de contact préalable n’ait été établie avec le club pour en vérifier l'authenticité, le SRFC va saisir et mandater ses avocats afin de préserver et défendre au mieux ses intérêts et ceux des personnes mises en cause », prévient le club breton.
Derniers commentaires

OL - Nice : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Je pense que c'est son meilleur poste à Hateboer. Faut pas l'enterrer trop vite

OL - Nice : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Je pense que nartey va jouer en demi derrière sulc

OM : Longoria jette l'éponge, Riolo est clair

C'est pas une mauvaise idée de donner la gérance au assos, la plupart des clubs en Espagne sont gérés par des assos

OM : Longoria jette l'éponge, Riolo est clair

J'ai lu que Mc Court est venu en France après 8 mois d'absence au vélodrome pour régler son compte avec khaleifi . Manque de pot pour le Ricain les marseillais lui ont réglé son compte

OM : Medhi Benatia annonce son départ de Marseille !

C'est souvent comme ça.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

