L'OL met un coup de règle sur les doigts d'Endrick

Ce dimanche soir, l'Olympique Lyonnais reçoit l’OGC Nice pour tenter d'enchaîner un nouveau succès et de conforter sa troisième place au classement. Cependant, Paulo Fonseca devra faire sans Endrick, suspendu. Le technicien portugais veut travailler avec le jeune Brésilien sur ce point.

Avec le match nul de l’OM ce samedi, l’ OL a l’occasion de faire le trou dans la course au top 3 ce dimanche soir. La formation de Paulo Fonseca dispose de deux points d’avance avant la réception de l’OGC Nice à 20h45 du côté du Groupama Stadium. Le club rhodanien veut tenter d'enchaîner un treizième succès de rang toutes compétitions confondues en autant de matchs. Cependant, le septuple champion de France devra faire sans Endrick. Le Brésilien est suspendu après son carton rouge reçu la semaine passée à Nantes.

Fonseca veut qu’Endrick progresse

Le joueur prêté par le Real Madrid sera seulement absent ce dimanche après que la commission de discipline se soit réunie cette semaine. Le jeune attaquant de 19 ans sera donc de retour face à Strasbourg la semaine suivante, mais Paulo Fonseca a tenu à s’exprimer sur la situation. « Je pense que oui, toute l’équipe technique comprend que nous devons aider Endrick. Je comprends un peu la situation, mais il doit apprendre aussi. Parce qu’à ce moment dans le match, comme j’ai dit, il a 19 ans. Il a beaucoup de frustration. Il doit canaliser ce moment. Il doit être calme, il doit être focus sur le jeu. Et parfois, il perd cette concentration et il est frustré. Nous avons parlé avec lui pour apprendre avec ce moment de match. Après comme je l’ai dit, je pense que lors du dernier match. Les adversaires ont été très agressifs avec lui, » explique l'entraîneur portugais lors d’un message publié par le club sur les réseaux sociaux. Bonne nouvelle cependant pour Endrick. Le joueur prêté par le Real Madrid a été élu joueur du mois de décembre et janvier.