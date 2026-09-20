Banderole insultante à l'OL, L'Equipe s'interroge

Banderole insultante à l'OL, L'Equipe s'interroge

OL20 sept. , 16:30
parGuillaume Conte
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L'interruption du match entre l'OL et Rennes incite L'Equipe à se poser la question du bien-fondé des arrêts de rencontre pour de tels faits.
Une banderole présente depuis plus d’une heure, et un match finalement interrompu plus de 10 minutes au cours de la première période, le match OL-Rennes aura été perturbé par une mesure radicale prise par le délégué. Malgré les premières demandes, les supporters ont fini par retirer leur banderole insultante quand le match a été interrompu, prévenant même par le biais du chef du virage qu’ils n’allaient pas en rester là et continueraient de faire passer de tels messages contre une « LFP corrompue ».
Ce dimanche, L’Equipe se penche non pas sur le message en lui-même, mais sur la réelle pertinence d’interrompre les matchs et de pénaliser les joueurs et l’ensemble des spectateurs pour l’action de quelques supporters. Pour le journaliste Anthony Clément, il serait bon de s’attaquer directement aux individus qui dépassent le cadre de la loi, plutôt que de prendre des mesures aussi draconiennes.

Les banderoles passent moins bien que les chants

« C'est la culture des tribunes, à la lisière du bon goût, parfois dans le mauvais, selon les sensibilités. Mais tout n'est pas relatif et il y a la loi, celle qui juge ce qui est discriminant, raciste, sexiste, et nos stades ne manquent pas d'outils pour identifier ceux qui se rendent coupables de tels actes. Alors, pourquoi arrêter ce Lyon-Rennes pour ce texte dont tout le monde se fichait, et qui est apparu quarante minutes avant le coup d'envoi ? », lance ainsi l’éditorialiste de L’Equipe.
Un vaste problème, avec lesquels les supporters jouent bien volontiers puisqu’ils ne craignent pas grand chose, si ce n’est une fermeture provisoire de leur tribune qui tombe de temps en temps. Si les banderoles font souvent réagir car elles marquent les esprits, les chants sont visiblement moins dérangeants. Et les promesses de la Ligue d’interrompre les matchs pour les chants insultants sont déjà passées à la trappe, puisque rien que sur cette journée, Liam Rosenior a été clairement insulté par les supporters du RC Strasbourgeois à Jean-Bouin, sans que cela ne fasse réagir. Les paroles s’envolent, les écrits restent aussi pour la Ligue.

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Banderole insultante à l'OL, L'Equipe s'interroge

"qui est apparu quarante minutes avant le coup d'envoi"... "Saint-Étienne, la concha de tu madre". Le texte est en espagnol, ils ont mis du temps à le traduire.😂😂

Les supporters empêchent Rodolphe Saadé de racheter l’OM

Ce n'est pas nouveau ces rumeurs de Saadé rachetant l'OM (enfin pas nouveau depuis que Saadé et sa CMA-CGM ont braqué le monde avec le COVID en profitant de la pandémie pour s'enrichir sur le dos des autres et de leurs malheurs en multipliant les prix de leurs containers par 7 en ne subissant une hausse de leurs coûts que de 2...) Mais comme il sait que les supporters de l'OM sont ingrats, il n'a pas l'intention de racheter l'OM, de mettre une fortune pour ensuite se faire dénigrer (avec les manifs au pied de sa tour en plus...) Bref, il n'achetera pas l'OM

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