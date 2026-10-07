L'OL déjà hors course, fin du dossier Endrick

L’OL est très intéressé par un nouveau prêt d’Endrick selon la presse espagnole. Mais la forte concurrence anglaise et italienne sur le dossier rend l’opération quasiment impossible pour les Gones.

Très satisfait du prêt d’Endrick de janvier à mai dernier, l’Olympique Lyonnais se verrait bien accueillir de nouveau l’attaquant brésilien du Real Madrid . Ce dernier ne dispose pas du temps de jeu espéré dans la capitale espagnole, où il est barré par Mbappé, Vinicius, Bellingham, Espi, Güler ou encore Brahim et Diomandé. Un nouveau prêt cet hiver a donc été acté par toutes les parties et selon la Cadena Ser, l’OL s’est positionné pour accueillir de nouveau le jeune attaquant brésilien de 20 ans. Endrick connaît le club et Paulo Fonseca, un argument massue pour que les Gones raflent la mise ?

Ce n’est pas vraiment la tendance selon Ekrem Konur. Sur X, le journaliste a fait savoir que cinq clubs étaient en bataille pour obtenir le prêt d’Endrick et au vu du calibre des écuries intéressées, l’OL peut déjà abandonner. En effet, Arsenal, Manchester United, l’AC Milan, la Roma et Aston Villa « se disputent » la signature de l’attaquant brésilien selon notre confrère, qui ne prend même pas la peine de citer Lyon, comme si le club dirigé par Michele Kang était déjà hors-course dans ce dossier. Même si Matthieu Louis-Jean restera forcément à l’affût en janvier prochain, il est à ce jour assez improbable de voir Endrick revenir à l’Olympique Lyonnais.