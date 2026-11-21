Selon L’Equipe, Désiré Doué souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et sera absent plusieurs mois.

Le Paris Saint-Germain n’est pas encore sorti du silence au sujet de la blessure de Désiré Doué et il faudra probablement attendre le communiqué médical du club ce dimanche pour être certain de la nature exacte de la blessure du Français. Mais selon les informations de L’Equipe, l’ailier du PSG souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

Rupture du ligament croisé pour Doué

« Les premiers tests effectués samedi permettent d'ores et déjà de savoir que l'attaquant va manquer plusieurs mois de compétition » explique Loïc Tanzi. Notre confrère ajoute que Désiré Doué passera ce dimanche une IRM qui confirmera probablement ce verdict ainsi que la gravité exacte de la blessure. C’est en tout cas un énorme coup dur qui se confirme, à la fois pour le Paris SG mais également pour l’équipe de France. Zinedine Zidane avait déjà fait de Désiré Doué un joueur essentiel. L’ancien Rennais manquera donc le quart de finale aller-retour face à l’Espagne en Ligue des Nations.