Liga : Espi sauve le Real Madrid de la débâcle
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Retour au championnat difficile pour le Real Madrid ce samedi lors de la 13e journée de Liga. L’équipe de José Mourinho s’est fait peur face au Celta Vigo. Menés 0-1 à la pause, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont finalement attendu les dernières minutes de jeu pour l’emporter. Après l’égalisation de Bellingham à l’heure de jeu, c’est le supersub madrilène Carlos Espi qui a offert la victoire à son équipe. Le Real revient provisoirement à hauteur de Barcelone, qui affronte Villarreal dimanche après-midi au Camp Nou.
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Ligue 1
Saison régulière
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|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
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|13
|21
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|3
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|18
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|6
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|16
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|0
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|3
|9
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|18
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|2
|14
|11
|3
|5
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|15
|1
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|-8
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|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
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|3
|1
|7
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|-5
|8
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|2
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|25
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