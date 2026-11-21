Real : Mbappé tire un drop sur penalty (vidéo)
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Le Real Madrid vit une soirée compliquée face au Celta Vigo ce samedi soir au Bernabeu. Menée 1-0, l'équipe de José Mourinho avait l'occasion de revenir au score juste avant la mi-temps sur penalty. Comme d'habitude, c'est Kylian Mbappé qui s'en est chargé. Mais alors qu'il est habituellement clinique dans cet exercice, le capitaine de l'équipe de France s'est totalement manqué cette fois. Le numéro 10 du Real Madrid a frappé en plein milieu, bien au-dessus du but adverse. Un manqué très inhabituel qui n'arrange pas le Real Madrid dans cette soirée compliquée avec un score de 0-1 en faveur du Celta Vigo à la pause.
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tu voterais pas melanchon toi, pour avoir honte de rien comme ça ?
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oh oui pleure encore on aime ca...
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ouin ouin, t'es sur?? regarde mieux baltringue. Tous les but son verifies par la VAR, va chez l'ophtalmo le simplet..
Ligue 1
Saison régulière
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|Pts
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|V
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|+/-
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